Проф. Георги Момеков: По света вече има много смъртни случаи, асоциирани със закупени от интернет субстанции за отслабване https://crimes.bg/analizi/prof-georgi-momekov-po-sveta-veche-ima-mnogo-smartni-sluchai-asociirani-sas-zakupeni-ot-internet-substancii-za-otslabvane/197287 Crimes.bg

По света вече има много смъртни случаи, асоциирани със закупени от интернет субстанции за отслабване. Всеки иска да е слаб, красив, добре изглеждащ, но и в погребалното бюро също може да ви разкрасят доста добре. Това каза проф. Георги Момеков - декан на Фармацевтичният факултет към Медицинския университет в София, в предаването „Тази неделя" по бТВ.

Предлаганите в интернет продукти не са клинично тествани, подчерта той. Дори в случаите, когато е обявен съставът на продукта, съотношението между съставките може да е опасно. „Аз особено се притеснявам от начина, по който са приготвени. Може да има необявени субстанции, може да бъде нестерилно и да съдържа патогенни гъбички, вируси, бактерии. Стерилните форми са едни от най-трудните за производство и контролиране. Те трябва да бъдат стабилни, чисти, апирогенни", обясни проф. Момеков.

Страничните ефекти са различни - от алергични реакции до голяма загуба на мускулна маса.

Този пазар съществува, защото има нерегулируеми домейни, заяви проф. Момеков. „Яд ме е на тези, които го правят, както и тези, които рекламират тези боклуци. Един неграмотник продава на друг от същия вид, това е", каза той.

По думите му у нас има ефективни лекарства и специалисти, които могат да помогнат на хора с наднормено тегло.