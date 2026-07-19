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Проф. Георги Момеков: По света вече има много смъртни случаи, асоциирани със закупени от интернет субстанции за отслабване

https://crimes.bg/analizi/prof-georgi-momekov-po-sveta-veche-ima-mnogo-smartni-sluchai-asociirani-sas-zakupeni-ot-internet-substancii-za-otslabvane/197287 Crimes.bg
Lacho
91
Проф. Георги Момеков: По света вече има много смъртни случаи, асоциирани със закупени от интернет субстанции за отслабване
Lacho
91

По света вече има много смъртни случаи, асоциирани със закупени от интернет субстанции за отслабване. Всеки иска да е слаб, красив, добре изглеждащ, но и в погребалното бюро също може да ви разкрасят доста добре. Това каза проф. Георги Момеков - декан на Фармацевтичният факултет към Медицинския университет в София, в предаването „Тази неделя" по бТВ.

Предлаганите в интернет продукти не са клинично тествани, подчерта той. Дори в случаите, когато е обявен съставът на продукта, съотношението между съставките може да е опасно. „Аз особено се притеснявам от начина, по който са приготвени. Може да има необявени субстанции, може да бъде нестерилно и да съдържа патогенни гъбички, вируси, бактерии. Стерилните форми са едни от най-трудните за производство и контролиране. Те трябва да бъдат стабилни, чисти, апирогенни", обясни проф. Момеков.

Страничните ефекти са различни - от алергични реакции до голяма загуба на мускулна маса.

Този пазар съществува, защото има нерегулируеми домейни, заяви проф. Момеков. „Яд ме е на тези, които го правят, както и тези, които рекламират тези боклуци. Един неграмотник продава на друг от същия вид, това е", каза той.

По думите му у нас има ефективни лекарства и специалисти, които могат да помогнат на хора с наднормено тегло.

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