Проф. Емануел Мутафов: За сценичните изкуства у нас или дисекция на институционалното безплодие https://crimes.bg/analizi/prof-emanuel-mutafov-za-scenichnite-izkustva-u-nas-ili-disekciya-na-institucionalnoto-bezplodie/205566 Crimes.bg

Без държавна визия сценичните изкуства ще продължават да разчитат единствено на ентусиазма на творците и възможността им да работят и на други места.

Разкритията за мащабни финансови злоупотреби в държавните театри в Разград и Смолян, станали известни като „театралната афера“, разкриха поредните Авгиеви обори в сферата на българската култура. Последвалата реакция на Министерството на културата - изразяваща се в административен блокаж, забавени плащания и липса на стратегическа визия - превърна институционалната криза в системен колапс.

Агенция БГНЕС представя подробен анализ на изкуствоведа проф. д. н. Емануел Мутафов за дефицитите в родната театрална система, сблъсъка между чиновническия апарат и артистите, и контраста с работещия европейски модел в лицето на Германия.

Във времена на хронични сътресения, структурни дефицити и показни финансови скандали, българските сценични изкуства преминават през една от най-тежките си институционални и морални кризи. Докато на хартия се говори за реформи и харти, писани от НПО, реалността оголва дълбоко административно безплодие, при което държавата се е превърнала по-скоро в репресивен счетоводител, отколкото в стратегически визионер. Когато се търси работещ изход, погледът към международния опит – и по-конкретно към германския модел – става наложителен, не за да се копира безкритично, а за да се разбере колко далеч сме се отклонили от нормалността.

Анатомия на българския колапс: Когато парите изядоха изкуството

Настоящата криза на родната сцена не е инцидентно събитие, а логичен резултат от дългогодишно системно пренебрегване и алчност. Тя ескалира драстично с разкритията и стартиралото съдебно производство по т.нар. „театрална афера“. Схемите за финансови злоупотреби, фиктивни назначения и източване на над 3,3 милиона лева държавни средства чрез външни фирми в театрите в Разград и Смолян доказаха, че настоящата финансова рамка е дълбоко компрометирана.

Основните линии на институционален провал у нас в момента се изразяват в:

Порочния модел на делегираните бюджети: Принципът „парите следват зрителя“ превърна културните институти в търговски дружества, а продуктът им – в продаваем кич. Те бяха принудени да преследват евтина масовост и бързи касови обороти за сметка на високо естетическото качество, което отвори вратите за мащабни злоупотреби.

Липсата на превантивен държавен контрол: Години наред надзорните органи функционират без работещи механизми за ранен одит, позволявайки опериране с милионни бюджети без реална прозрачност.

Унищожаването на независимия сектор: Национален фонд „Култура“ (НФК) продължава да бъде синоним на административен хаос, неефективност и скандали, обричайки свободните артисти на липса на каквато и да е предвидимост.

Ролята на министерството: Колективно наказание и административен блокаж

Вместо да предложи стратегическо лидерство след разкриването на злоупотребите, държавната администрация избра подхода на най-малкото съпротивление, с което на практика задълбочи кризата. Ведомството наложи административен модел на колективно наказание - в опит да затегне контрола post factum, министерството блокира и забави плащанията към изрядни театри, актьори и свободни творци.

Този чиновнически рестриктивен подход доведе до безпрецедентно напрежение и открит бунт в гилдията. Реакцията на творците е категорична и илюстрира дълбочината на бездната между администрация и артисти:

"Администрацията се опитва да прехвърли вината за собствената си некомпетентност и липса на контрол върху гърба на хората, които реално създават изкуство. Блокирането на средства за изрядни институции е чиста проба абдикация от отговорност," коментират представители на актьорската гилдия.

Проблемът далеч не е изолиран в столицата, той парализира дейността на десетки регионални трупи, блокирайки дори логистиката на сектора:

"Ние сме поставени в ситуация, в която не знаем дали следващия месец ще можем да платим за наеми, сценични декори или хонорари на гостуващи творци. Министерството ни третира като съучастници в схеми, които самите те са проспали," споделят мениджъри на извънстолични културни институти.

Отказът от адекватни реформи и налагането на чиновнически ограничения доказват пълното институционално безплодие. Липсата на визия как да се преструктурира моделът на финансиране се маскира зад репресивен тон, който третира творците не като партньори, а като потенциални закононарушители.

Моделът „Германия“: Културна децентрализация и споделена отговорност

Контрастът с германския опит е поразителен. Германия притежава една от най-стабилните и силно субсидирани системи за сценични изкуства в света, която се крепи на коренно различна философия: културата е обществено благо, а не стока. За разлика от централизирания български монопол, германският модел разчита на публично финансиране на три нива (федерално, провинциално и общинско):

Общински ангажимент: Федералните провинции и общините поемат основния финансов товар (над 80-90% от субсидиите). Всеки град издържа своя театър, опера или балет чрез местните данъци. Това свързва културата директно с местната общност. И не на последно място: определя дали тази общност има нужда от подобна сцена.

Творческа автономия: В Германия строго се спазва принципът „на една ръка разстояние“ (Arm’s-length principle). Политиците отпускат средствата, но нямат право на намеса в репертоарната политика, художествените решения или назначенията.

Балансирана структура: Системата обединява както силни постоянни трупи към градските театри (Ensemble-Theater), така и мощна свободна сцена (Freie Szene), която получава целево проектно финансиране без административен натиск.

Уроците, които отказваме да научим

Германската държава е решила и проблема със социалната сигурност на артистите чрез уникалната си Социална каса (Künstlersozialkasse - KSK), където свободните творци плащат само половината от осигуровките си, а останалото се покрива от държавата и бизнеса. В същото време там действено се прилагат минимални прагове на хонорарите (Honoraruntergrenzen), за да се спре експлоатацията на труда.

Дисекцията на българската реалност показва, че механичното затягане на чиновническия контрол няма да реши проблема. Истинската реформа изисква спешна смяна на модела:

Премахване на пазарния натиск от делегираните бюджети и обвързване на финансирането с реални качествени критерии.

Децентрализация и законов ангажимент на общините в издръжката на регионалните културни институти.

Въвеждане на минимални стандарти за заплащане и реална защита на артистите на свободна практика.

Докато държавата продължава да крие липсата си на визия зад чиновнически рестрикции и административни блокажи, българските сценични изкуства ще останат в капана на институционалното безплодие - сграда без основи, която се крепи единствено на ентусиазма на своите творци и способността им да заработват и другаде.

Освен всичко останало Министерството на културата трябва най-сетне да престане да дублира дейности на Министерството на труда и социалната политика, раздавайки помощи на бедстващи културни дейци, за самодейци и др., а да се занимава със задаване на работещи политики, които да стимулират развитието на високата култура, за чието съществуване са необходими средства. Сериозни средства. | БГНЕС

Проф. д. н. Емануел Мутафов, директор на Института за изследване на изкуствата 2014-2022 г.