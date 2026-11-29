Интересната част от случилото се в Марсилия с пребитите фенове на Левски-София, е какво ще се случи с "Олимпик", какво ще направи УЕФА, вече има разследвания. Би трябвало клуба да понесе тежки санкции. Това мнение сподели в интервю пред БНР Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията.

"Важно е да видим реакцията на УЕФА и френската футболна федерация. Засега няма индикации какво мислят да правят", посочи той.

В "Неделя 150" той коментира ултрасите като явление в Европа и у нас:

"В България след затишие на крайностите - при ултрасите има известно влошаване на ситуацията. Но този проблем с ядрата на ултрасите и по-скоро за криминализираните ядра, е голяма тема. Имах спор с един главен секретар на МВР и коментирахме протекцията, която МВР дава на криминализираните лидери. Той не го отрече, но каза, че се правят усилия за идеята да ги интегрират и да не отиват към ексцесии. Дълга е темата и би трябвало да предизвика допълнително внимание, особено с тежките инциденти от лятото насам."

Според Безлов едно от нещата, случило се в българското училище и българските институции, които се занимават с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, показват, че на практика сме разрушили механизмите за контрол и дисциплиниране на тези деца:

"И това започва от българското училище, където учители и директори са поставени в безпомощно състояние, без механизми за децата с дивиантно поведение. Нямаме междинни мерки, имаме много меки и крайни и крайните мерки въобще не се прилагат. Тоест сте попречили на училището да има дисциплина и сте вкарали в тези училища деца с тежко дивиантно поведение. Не търсите как да ги отстраните, защото те разрушават учебния процес. За мен видимият момент, което се случва с нивото на образование, е катастрофален, за да имате тези резултати на изпитите за PISA. Разградили сме цялата система за контрол в училището и не сме построили нищо на нейно място."

И е категоричен, че липса на дисциплинарни мерки и контрол има и в други сфери, като например съдебната система.

Безлов коментира и темата с кмета на Варна Благомир Коцев:

"Аз донякъде изпитвам раздразнение като виждам всяка от страните как си противоречи в рамките от два дни. Очевидно Коцев не спечели на втория кръг на изборите просто така, щото много го харесваха останалите политически партии. Проблемът е, какво е отношението на средния варненец към г-н Коцев -харесва ли го, върши ли си работата, че градът добре се развива, защо така се развива.

Другото видимо е, че не се справят във Варна с нещата, както едно време. Метафоричният случай е техният стадион, този на ЦСКА за година и нещо го построиха, а там го строят повече от 15 години, което показва, че имате проблем с организацията, финансирането и хората и това показва, че групировките не работят както едно време. Със сигурност във Варна имате много и различни групи със собствени интереси и бизнес, които се опитват да получат позиции в Общината и държавата.

Всички тези, за които говорим, всички са легални и са легализирали бизнеса си много отдавна и трудно може да използвате старите силови методи, за да постигнете промяна. Ако искате да променяте играта за търгове и обществени поръчки, проблемът ви е, че тази държава трябва да има някакви хора, които да я представят. За мен впечатляващо е какво се случи в ОИК-Варна. Дори представителите от ПП-ДБ също гласуваха, което означава, че не може да си контролирате хората, които са там. И същото прави държавата, не може контролира по места. И не успявате тези хора да ги превърнете в дисциплинирани публични служители.