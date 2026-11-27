Надежда Йорданова: Управляващите нямат никакво оправдание, че за шест месеца на власт не са предприели нито една решителна реформа https://crimes.bg/analizi/nadezhda-yordanova-upravlyavashtite-nyamat-nikakvo-opravdanie-che-za-shest-meseca-na-vlast-ne-sa-predprieli-nito-edna-reshitelna-reforma/206789 Crimes.bg

Баталните сцени на абсолютно недопустимата агресия срещу привържениците на футболния "Левски" в Марсилия са резултат от провала на местните власти да гарантират сигурността на спортното мероприятие и посетилите го български граждани. Това заяви в ефира на "Дарик Радио" председателят на парламентарната група на "Демократична България" Надежда Йорданова.

"Още снощи реагирахме изключително остро и настояваме външният министър да привика френския посланик в София за обяснение след това изключително грозно и притеснително изстъпление на "Стад Велодром". Спортните събития трябва да са празник на уменията, хъса за победа и състезателния дух, вместо да се превръщат в бойно поле по трибуните и извън тях", заяви Йорданова.

Бившият министър на правосъдието сподели критиките си към кабинета "Радев" заради липсата на съществени реформи в "Бюджет 2027", подложен на обсъждане и гласуване в пленарна зала тази седмица.

"Управляващите нямат никакво оправдание, че за шест месеца на власт не са предприели нито една решителна реформа. Те не просто не са започнали, но не са и подготвили каквато и да е реформа. Миналите правителства не могат да са извинение за това, особено при такова мнозинство в НС. За последните пет години Гълъб Донев е бил 622 дни в изпълнителната власт, 308 от тях е бил премиер. Да попитам - кой носи по-голяма отговорност за настоящия бюджетен дефицит и финансовото състояние на България?", категорична бе Йорданова.

Представителят на "Да, България" подчерта, че съкращаването на 5000 щатни бройки в администрацията не е реформа, а механична оптимизация.

"Реформата изисква промяна на процесите, на съществените елементи в обществената сфера или на начина, по който се регулира стопанския оборот. Няма нито една заявка за това от мнозинството и бюджета им за 2027-а година. В края ѝ вече ще е минал половината от мандата на Румен Радев. В "Бюджет 2028" ли ще видим някакви реформи?" реторично попита Йорданова.

Депутатът от "Демократична България" отхвърли твърденията на властта, че опозицията ѝ е с "отпаднала необходимост" и призова управляващите по-често да се вслушват в предложенията на формацията ѝ.

"Да чуваш опозицията не означава проявление на слабост. Това е проява на държавническо отношение в интерес на българското общество. Това е работата на опозицията - да изобличава, да говори и да критикува правителството. Все пак има и добри новини - поздравявам Румен Радев за решението България да се присъедини към заема, който ЕС ще даде на Украйна", допълни Йорданова.

Парламентарният лидер на ДБ припомни случилото се на последната серия от мирни преговори в Абу Даби, където Русия на практика поиска НАТО да се върне към границите си отпреди 1997-а година.

"Както виждаме, битката за Украйна е битка за Европа и сигурността ѝ. Именно затова е нужна подкрепата за Киев. Жизненоважно е да бъдат удържани имперските амбиции на Путин - той трябва да бъде спрян. Напълно неприемливи са настояванията на Москва Европа да се върне към архитектурата за сигурност от 1997-а година", заключи Йорданова.