Андрей Янкулов: Да могат да се преразглеждат назначения, направени от ВСС с изтекъл мандат https://crimes.bg/analizi/andrey-yankulov-da-mogat-da-se-prerazglezhdat-naznacheniya-napraveni-ot-vss-s-iztekal-mandat/206996 Crimes.bg

Има логика назначенията на ключови позиции да могат да бъдат преразгледани, когато са извършени от ВСС с изтекъл мандат.

Това отбеляза пред БНР Андрей Янкулов, избран за член на новия състав на ВСС в Прокурорската колегия, бивш министър на правосъдието.

"Ако това намери законодателно изражение, би дало възможност на новия състав на ВСС да задълбочи решенията си в изпълнение на кадровата политика и да има повече лостове да преодлолее крайно критичното състояние, в което се намира прокуратурата.

Настоящият състав на съвета, който сега ще отстъпи, много извън мандат, буквално в последните месеци назначи редица административни ръководители в прокуратурата, които получават 5-годишни мандати и те не могат да бъдат ревизирани от бъдещия състав, освен ако не са налице някакви данни за дисциплинарни нарушения.

ВСС основно се занимава с кадровата политика в съдебната власт. Назначава магистратите и осигурява тяхното кариерно развитие по едни прозрачни правила. В компетентността на Пленума е да предложи на президента хора за назначаване за председател на върховен съд и главен прокурор. Това са едни от най-важните избори, които ще трябва да бъдат направени в бъдещия състав на съвета".

ВСС не контролира съдебни решения, нито може да се намесва по какъвто и да е начин в осъществяване на правосъдната дейност по конкретни казуси, отбеляза Янкулов в предаването "Неделя 150".

"Ако имаме налице данни за това, че превратно е осъществявава правосъдна дейност по някакви случаи, това издава определена системност, определено притеснение за състоянието на правосъдната система. ВСС трябва да реагира като констатира и изясни тези обстоятелства, а след това набележи мерки, така че това да не се случва занапред".

Не мисля, че може да се говори за съмнения за договорка при избора на новия състав на парламентарната квота на ВСС, подчерта Андрей Янкулов.

"Очевидно е, че 11-те избрани са били предварително уточнени от политическите сили, които са направили този избор. Очевидно това решение е било взето предварително след някакви дискусии между парламентарните групи, които са сформирали това мнозинство, и те са постигнали именно тази договорка. Не виждам защо това трябва да има негативна конотация.

Това, което може би не видяхме, а би било вероятно редно да видим, е предварително или по време на самия дебат в пленарна зала всяка една от парламентарните групи да посочи за кои от кандидатите се е обединила с другите да подкрепи и въз основа на какви обстоятелства. Това мисля, че беше направено по време на парламентарното изслушване само от една от парламентарните групи. То би допринесло за по-високата прозрачност на цялата процедура.

Но цялата процедура, която протече по време на този избор, е с най-сериозните гаранции за публичност и прозрачност".