Начинът, по който пиете сутрешното си кафе, може да увеличи риска от рак шест пъти https://crimes.bg/analizi/nachinat-po-koyto-piete-sutreshnoto-si-kafe-mozhe-da-uvelichi-riska-ot-rak-shest-pati/171987 Crimes.bg

Пиенето на кафе всеки ден може значително да увеличи риска от развитие на рак, пише Daily Mail.

Проблемът е температурата на напитката: горещата течност има отрицателен ефект върху лигавицата на хранопровода, така че пиенето на шест до осем чаши горещо кафе на ден може да увеличи вероятността от развитие на фатално заболяване шест пъти.

Изненадващо, изследванията показват, че ежедневната пиенето на кафе може да увеличи риска от развитие на рак почти шест пъти.

По-рано тази година изследователи от Националния институт по рака установиха, че хората, които пият осем или повече чаши много горещ чай или кафе на ден, имат 5,6 пъти по-висок риск от развитие на плоскоклетъчен карцином на хранопровода (ESCC) в сравнение с тези, които не пият топли напитки.

Проучването анализира данни от повече от 500 000 души, включени в британската биобанка, и предостави информация за консумацията им на топли напитки.

Консумацията на до четири чаши „много горещи“ напитки на ден увеличава риска от фетуринкерия (ФКУ) с 2,5 пъти. Консумацията на четири до шест чаши „много горещи“ напитки увеличава риска от развитие на рак с 3,7 пъти, а на шест до осем чаши - с 4,8 пъти.

Консумацията на до четири чаши топли напитки на ден увеличава риска 1,6 пъти. Консумацията на четири до шест чаши на ден удвоява риска; консумацията на шест до осем чаши увеличава риска 2,5 пъти; а консумацията на повече от осем чаши утроява риска.

Изследователите, които публикуваха своите открития в British Journal of Cancer, казват, че работата им се основава на предишни изследвания, които показват, че много горещите напитки (над 65°C) могат да бъдат „канцерогенни за хората“.

Идеалната температура за приготвяне на кафе обикновено е между 90 и 96°C. Оптималната температура за приготвяне на чай варира в зависимост от вида, но често е между 79 и 100°C.

Това поставя топлите напитки наравно с рискови фактори като вдишване на дим от горяща дървесина на закрито или консумация на големи количества червено месо.

Въпреки това, хората обикновено пият кафе и чай на по-ниски температури - често между 48 и 68°C (125 и 155°F).

Смята се, че топлите напитки могат да навредят на тялото, като увреждат клетките и причиняват възпаления. Това може да доведе до увреждане на гени и в резултат на това до повишен риск от рак.

Доцентът и клиничен гастроентеролог в Университета на Западен Сидни Винсент Хо каза пред The Conversation: „Консумацията на големи количества много горещи напитки може да увреди клетките, покриващи хранопровода. С течение на времето се смята, че това води до рак. Учените са открили тази връзка преди почти 90 години. Повечето от знанията ни за това как горещите напитки могат да увредят хранопровода идват от проучвания върху животни.“

„Друга теория предполага, че термичното увреждане на лигавицата на хранопровода отслабва защитната му бариера, увеличавайки риска от по-нататъшни увреждания от стомашен рефлукс. С течение на времето това хронично увреждане може да увеличи вероятността от развитие на рак на хранопровода“, добави той.

Смята се също, че тъканите, увредени от горещи течности, стават по-уязвими към други фактори, които насърчават рака, като алкохол и химикали, открити в тютюневия дим.

Експерти от Националния институт по рака са заключили, че хората, които обичат много топли напитки, биха се възползвали от пиенето им с по-ниска температура. Най-малкото това може да намали риска от развитие на рак на хранопровода.

Тази година експертите прогнозират, че ще бъдат диагностицирани над 22 000 нови случая на рак на хранопровода, а броят на смъртните случаи от това заболяване ще бъде малко над 16 000.

Ракът на хранопровода започва във вътрешната лигавица на хранопровода и постепенно се разпространява към други слоеве, като се движи навън с растежа си.

Симптомите могат да включват затруднено преглъщане, неволна загуба на тегло и болка или дискомфорт в гърдите.

Тези симптоми може да са едва доловими в началото, но са склонни да се влошават с напредването на рака.

Други възможни симптоми включват упорита кашлица, дрезгав глас и киселини, които се влошават с времето.

Въпреки че няма стандартни скринингови тестове за рак на хранопровода, различни диагностични процедури могат да бъдат полезни. Те включват ендоскопия с биопсия, образни изследвания и специализирани тестове, като например цитоспонж.

Ендоскопията е метод, който позволява директно изобразяване и вземане на тъканни проби. Образната диагностика от своя страна помага да се оцени до каква степен се е разпространил ракът.

Цитогъбата е нов метод на изследване, който включва използването на гъба за събиране на клетки, необходими за анализ.

Понякога лекарите могат да извършат операция за отстраняване на малки тумори.

Въпреки това, само 25% от хората с този вид рак биват диагностицирани с болестта, преди тя да се е разпространила, което може да затрудни лечението.

Ранната диагностика на рак на хранопровода може да бъде трудна, тъй като забележимите симптоми често не се появяват до по-късни етапи.

Късната диагноза значително увеличава риска от развитие на рак на хранопровода.

Ако ракът на хранопровода е в ранен стадий (стадий I), петгодишната преживяемост е приблизително 46%. Когато обаче заболяването прогресира до стадий IV и засегне отдалечени органи, шансовете за оцеляване рязко спадат - до приблизително 5%.

Смята се, че две трети от американците пият кафе ежедневно, което го прави най-популярната топла напитка в страната.

Проучване от 2018 г. установи, че идеалната температура за пиене на кафе е около 57°C, което минимизира риска от увреждане на хранопровода, като същевременно запазва вкуса на напитката.

Изследователите казват, че напитката трябва да е с точно правилната температура, за да бъде приятна и да не навреди на хранопровода.

Професор Хо предлага няколко полезни съвета, които ще ви помогнат да се наслаждавате на топли напитки без риск от рак: „Отделете време, отпуснете се и се насладете. Оставете да се охлади малко, преди да пиете. Изследванията показват, че температурата на гореща напитка може да спадне с 10-15°C само за пет минути.“

„И накрая, малките глътки са чудесен начин да се провери температурата на напитката, тъй като знаем, че големи количества течност могат значително да променят температурата в хранопровода и дори да увредят лигавицата му“, казва той.

trud.bg