Депресията може да прекрати способността на мозъка да образува нови неврони

Повечето от около 100-те милиарда неврона в мозъка се образуват преди раждането

Мащабно проучване установи, че при възрастните хора с депресия е нарушено образуването на нови неврони в хипокампуса, което може да отслаби способността на мозъка да разграничава новите преживявания от болезнените спомени.

Учените са идентифицирали и мащабни молекулярни промени, които биха могли да доведат до нови лечения за различните биологични форми на депресия.

Повечето от около 100-те милиарда неврона в мозъка се образуват преди раждането. Въпреки това малкият брой нови неврони, които продължават да се формират в хипокампуса при възрастните, може да играе важна роля за защита срещу депресията, сочат нови изследвания на Колежа за лекари и хирурзи към Колумбийския университет „Вагелос".

Откритията предоставят първото доказателство, че неврогенезата - процесът на производство на нови неврони - спира в мозъка на възрастни хора с голямо депресивно разстройство.

Изследователите са се фокусирали върху хипокампуса - област в мозъка, която играе важна роля в епизодичната памет и емоционалните реакции към околната среда. Той е и една от малкото зони в мозъка на възрастните, които продължават да образуват нови неврони.

Въпреки че хипокампусът не е единствената област в мозъка, свързана с депресията, влиянието му върху паметта и емоциите го прави важен обект на изследване. Учените смятат, че промените в него може да допринасят за склонността на хората с депресия да тълкуват преживяванията си по-негативно.

„Хипокампусът е важен за нашата способност да разграничаваме подобни, но различни спомени и да отделяме емоционалния оттенък на минали спомени от текущите събития", казва Маура Дюпон, професор по психиатрия и ръководител на проучването. Тази способност е известна като разделяне на сходни образци (pattern separation). Когато тя е увредена, отделните спомени и свързаните с тях емоции стават по-малко ясни, което позволява на отделните преживявания да се сливат.

„Например сте с приятелка на обяд, но тя е уморена и не говори много. При незасегнат механизъм на разделяне на образци вие ще си спомните това като отделно събитие. Ако механизмът е нарушен, то се смесва с предишни спомени за чувство на отхвърляне. Постоянно виждам това при мои пациенти - те извличат само негативната информация от спомените си", казва Дюпон.

Изследвания при мишки показват, че неврогенезата при възрастните е необходима за разделянето на сходни образци. Неотдавнашно проучване, включващо пациенти с мозъчни тумори, при които неврогенезата е била елиминирана чрез лъчетерапия, насочена към хипокампуса, предполага, че същата връзка може да съществува и при хората.

„Важно е да се подчертае, че все още не познаваме пълния механизъм, особено при хората, но изглежда, че новородените неврони засилват разделянето на сходните образци, тъй като са особено възприемчиви към нови преживявания и могат по-лесно да бъдат включени в нови паметови вериги, позволявайки на новите спомени да се съхраняват отделно от старите", казва Дюпон.



Източник: БТА