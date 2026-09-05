Как се произвежда фентанил

Производството на наркотик за над 3 милиона долара може да струва само 3600 долара - около 800 пъти по-малко. Равносметката е на журналисти от „Ройтерс", които решават да проверят колко струва производството на фентанил - един от най-смъртоносните наркотици в света. От международни доставчици те купуват необходимите съставки и оборудване за производство на високорисковата дрога. Всичко това - съвсем лесно и съвсем легално. Но как - ексклузивно разказва един от авторите на разследването, което печели „Пулицър" - Мoрис Таман.

„Много се изписа и изговори за зависимостите, но никой не обясни как е възможно да се произвеждат такива големи количества от този предизвикващ невероятна зависимост наркотик и защо той е толкова разпространен. Реших, че за да се даде отговор на този въпрос, е необходимо да се проследи цялата верига на доставки - като се започне от прекурсорите и се стигне чак до улиците на САЩ. Едно от шокиращите и изненадващи неща в този процес беше, че не е нужно да имаш много пари. Не ти трябва и много оборудване или сериозно обучение. Всеки студент по органична химия в университета има уменията, необходими да се направи този наркотик. И не им трябват много пари да го направят. Не е като да сготвиш метамфетамин, нито пък като сложния процес да направиш хероин, крек кокаин или нещо сходно. Спрямо тези стандарти тук процесът е относително елементарен и относително безопасен. И в материалите, които публикувахме - не само аз, а и много други добри журналисти - подчертахме много остро този аспект. Платихме с биткойни на стойност близо 3 600 долара химикалите и консумативите, които бяха необходими. И честно казано, ако бяхме решили - а ние не го направихме - можехме да произведем фентанил от тези химикали. Така щяхме да забогатеем с няколко милиона долара. Хем е елементарно да се направи, хем бързо картелите успяха да преминат от един вид наркотик към друг. Възвращаемостта на инвестицията е огромна. И в комбинация тези две неща, според мен, предизвикаха шеметна буря по улиците на САЩ, а сега и в други части на света", разказва Морис Тарман.

Хората, които продават прекурсори, са предимно от Китай и открито рекламират своите продукти. „Навсякъде по интернет. Нямаше нужда от много усилия. Просто се свързахме с хората, които ги рекламираха, и се договорихме да вземем химикалите, които ни трябват. Те ни ги изпратиха - поръчали ги бяхме за доставка и в Мексико Сити, и в района на Ню Йорк. В общи линии те пристигнаха, както се очакваше. До голяма степен дойде това, което бяхме заявили. И толкова. Пристигнаха като обикновени пратки, които всеки може да си поръча по Temu или Shein или от други търговци на китайски стоки. Разбира се, не бяха тези фирми, но беше също толкова елементарно. Знаете ли, аз не очаквах да ни се получи. От самото начало, когато ми хрумна идеята и се разбрахме да опитаме, не вярвах, че ще успеем. Но първата пратка, която получихме, беше минала границата без проблем. За наше разочарование, беше захарен дериват. Донякъде това беше добре, не беше каквото очаквах. Но много от другите пратки си бяха точно каквото бяхме поръчали или много близко подобие на съставките, с които можеше да се направи фентанил, ако получателят им имаше намерение да го направи", споделя разследващият журналист.

Пратките минават границата безпроблемно, етикетирани като „домашни потреби" или „мастило". „Имахме няколко пратки, които минаха през митницата на САЩ. Там ги бяха спрели, после отворили и проверявали на определено ниво, но си ги бяха освободили да преминат. В пратките не бяха намерили нищо, което да изглежда опасно или да ги притесни. Нямам представа как се е случило така - правили ли са им проби, не са ли и ако са - как са установили, че не са притеснителни. Ние обаче впоследствие си ги проверихме в лаборатория и установихме, че са това, което очаквахме. И че могат да се използват за химичните реакции, необходими за производството на фентанил", разказа Таман.

Част от химичните вещества се използват често и не са потенциално опасни, като ацетон например, казва той. „Според мен от практическа гледна точка не можеш да наложиш ограничения върху употребата на тези химикали. Би било абсурдно. Те се използват редовно. Това изобщо не са екзотични химикали. Много от дошлите от Китай прекурсори обаче бяха доста екзотични. Често те биват манипулирани, за да не бъдат уловени в тази игра на котка и мишка с агенциите за борба с наркотиците по света. И за да се каже, че този химикал е незаконен и не може да се внася без специално разрешително, агенциите трябва да определят точно какъв е той. Фирмите производители бързо се адаптират и създават нов химикал, който може да се използва за производство на фентанил с дребни промени в процесите с идентичен ефект", пояснява журналистът.

Нова телевизия, „Събуди се"