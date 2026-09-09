Малките аптеки апелират за допълнителна надбавка при лекарства по НЗОК

Има тенденция към затваряне на семейни аптеки, не покриват разходите си

Магистър-фармацевти, собственици на малки семейни аптеки, биха искали повишение на заплащането на техния професионален труд при отпускането на лекарства, заплащани изцяло или частично от Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК). Това стана ясно от думите пред БНР на Анелия Крълева, собственик на семейна аптека в Пловдив. Малките аптеки са малко над половината от всички аптеки в страната и имат особено важно значение за снабдяването с лекарства в по-малките населени места и отдалечените квартали.

Фармацевтите настояват дейността по отпускане на лекарствата да бъде призната като самостоятелна здравна дейност и да бъде заплащана отделно от надбавките върху цените на медикаментите. По думите на магистър-фармацевта, настоящият модел не осигурява достатъчно средства за професионалната работа, която извършват фармацевтите, особено при аптеките, които работят основно с лекарства по НЗОК.

При голяма част от медикаментите за заболявания като хипертония, астма и др., които са 100% реимбурсирани (заплащани от НЗОК), аптеките получават 15% надбавка. Тя обаче е недостатъчна, за да покрие разходите по обслужването на пациентите, вкл. за софтуер, помещение, заплати.

Фармацевтите не предлагат конкретен процент на допълнителната надбавка, а призовават той да бъде определен след експертен разговор между заинтересованите страни. Още повече, че вече има тенденция за затваряне на малки аптеки заради невъзможността да покриват разходите си.

trud.bg