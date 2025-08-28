Людмил Рангелов: Скоростта на делото за Митниците зависи от мярката на Паскал https://crimes.bg/analizi/lyudmil-rangelov-skorostta-na-deloto-za-mitnicite-zavisi-ot-myarkata-na-paskal/171131 Crimes.bg

"Като продължителност на експедиционното производство – 1 година, не е бързо, нито бавно. Явно бързо е станала стиковката. Първо сме съседи. Второ, екстрадиция по суша между съседи се осъществява много по-лесно, отколкото екстрадиция с полети. Да не търсим специално развитие! Създаде се известна изненада за голяма бързина по очакваната екстрадиция."

Този коментар направи в интервю за БНР адвокатът на Петя Банкова Людмил Рангелов по делото, публично известно като "Аферата в Митниците", по което бе екстрадиран у нас Никола Николов – Паскал.

Делото не е във фаза да влезе в съда и да се пише обвинителен акт, поясни адвокатът.

"Връщането на Никола Николов предпоставя задвижване на делото. Най-малкото ще бъде разпитан. Ако при разпита си даде обяснения, които сочат каквато и да е съпричастност на лица към това, за което са обвинени всички и той специално, делото може да се развие и по-бавно. Неговите показания очевидно са много важни. Въпросът е той какво поведение ще избере."

Най-вероятно няма да даде информация, която предполага привличането на нови лица и разследващите и наблюдаващите прокурори трябва да мислят за затваряне на делото, посочи Рангелов.

Той не вижда "за Живко Коцев възможност да бъде обвързан с тази престъпна дейност - той никъде не се сочи като помагач в трафика на тези камиони с контрабандни цигари".

Людмил Рангелов допуска, че прокуратурата може да не поиска постоянен арест за Паскал.

"Никаква конкретика няма за него. От години се говори, че това е най-крупният контрабандист. Удобен е да се включи в тази група като обвинение. По какъв начин той се докосва до тази тема - не мога да разбера как прокуратурата го обвързва."

Изгодно е това дело да стои в латентен вид, смята адвокатът.

"Ако прокуратурата претендира задържане под стража, очаквам по-бързо развитие. Ако обаче остане без такава мярка, вероятно пак ще се проточи."

"От наказателно-правна гледна точка е произвол – постоянен натиск върху тези хора, постоянни ограничения", допълни Рангелов.

В предаването "Преди всички" той потвърди свои наблюдения, че "КПК се използва за политически цели", за контрол и влияние, като бухалка. Адвокатът определи Антикорупционната комисия като "видния инструмент".

bnr.bg