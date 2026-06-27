Любослав Костов: Най-накрая някой трябва да промени данъчната система

Хубавата новина е, че все пак ще имаме бюджет тази година, лошата е, че с бюджет за 5 месеца, с това счетоводно планиране на приходите и разходите, и с тези дефицити, няма как да се проведат сериозните реформи, за каквито настояват хората. Това коментира в предаването „Денят на живо" Любослав Костов, главен икономист на КНСБ. Нашата основна критика е, че политика по доходите няма, а инфлацията си е нагоре. Тези 5%, които бяха дадени в началото на годината в удължителния бюджет, те сега са планирани до края на годината, върху тях са сложили още 1-2%, за да компенсират това, че вкарват половината от осигуровките в заплатата на държавните служители. И реално заплатите им се вдигат с 0%", заяви Костов. По думите му до края на годината ще има загуба на покупателна способност, загуба спрямо частния сектор и големият дебат за бюджет 2027 ще бъде дали ще има политика по доходите и каква.

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„Най-накрая някой трябва да промени данъчната система. Това е въпрос за социалните дисбаланси. Искаме заедно с дебата за минималната работна заплата, политиката по доходите и данъчната система още септември всичко това да бъде сложено на масата и да имаме един честен разговор, какъвто бизнеса ни обеща", категоричен бе икономистът.

Според него премиерът е прав за това, че са се прилагали счетоводни трикове, за да влезем в Еврозоната. По думите на Костов има няколко иззети предварително приходи (дивидентът от БЕХ, свръхпечалбата на банковия сектор и други) и забавени разходи, които като се съберат, показват, че реалният дефицит през 2025 г. е бил много повече, а сегашният - много по-малко.

Икономистът посочи още, че няма държава в Еврозоната, която да няма прогресивно облагане на корпоративните данъци.

Нова Нюз, „Денят на живо"