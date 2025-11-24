Лекар предупреди: Атакува ни стомашен вирус с повръщане, лекува се само с диета

Все още няма грип. Атакуват ни разнообразни вируси с кашлица, температура, болки в гърлото, както и със стомашно-чревна симптоматика. Това каза пред NOVA д-р Костадин Сотиров, който е зам.-председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Пловдив.



По думите му вирусът, който протича с кашлица, продължава от 2 до 4 седмици, а стомашният вирус - само два дни. При него заразеното дете не трябва да се лекува с антибиотици, а само с подходяща диета. Симптомите са повръщане и диария, които продължават до два дни.



"И при грип, и при вирусните заболявания симптомите са трудни за разграничаване. Болки в гърлото, температура... Важно е човек да сложи маска и да предпази околните", каза още д-р Сотиров.



Според него интересът към противогрипните ваксини е много по-голям, отколкото предните годни. "Количествата бяха увеличени, но търсенето е много голямо, така че те пак не достигат. Ако човек е имунизиран, ще боледува изключително леко. Особено важно е при децата", обясни д-р Сотиров.

