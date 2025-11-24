АНАЛИЗИ

Лекар предупреди: Атакува ни стомашен вирус с повръщане, лекува се само с диета

https://crimes.bg/analizi/lekar-predupredi-atakuva-ni-stomashen-virus-s-povrashtane-lekuva-se-samo-s-dieta/178271 Crimes.bg
Lacho
70
Лекар предупреди: Атакува ни стомашен вирус с повръщане, лекува се само с диета
Lacho
70

Все още няма грип. Атакуват ни разнообразни вируси с кашлица, температура, болки в гърлото, както и със стомашно-чревна симптоматика. Това каза пред NOVA д-р Костадин Сотиров, който е зам.-председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Пловдив. 

По думите му вирусът, който протича с кашлица, продължава от 2 до 4 седмици, а стомашният вирус - само два дни. При него заразеното дете не трябва да се лекува с антибиотици, а само с подходяща диета. Симптомите са повръщане и диария, които продължават до два дни. 

"И при грип, и при вирусните заболявания симптомите са трудни за разграничаване. Болки в гърлото, температура... Важно е човек да сложи маска и да предпази околните", каза още д-р Сотиров.

Според него интересът към противогрипните ваксини е много по-голям, отколкото предните годни. "Количествата бяха увеличени, но търсенето е много голямо, така че те пак не достигат. Ако човек е имунизиран, ще боледува изключително леко. Особено важно е при децата", обясни д-р Сотиров.

https://www.focus-news.net/

Тагове:
Още от АНАЛИЗИ

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.