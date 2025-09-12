Крият лекарствата, на които реагират тестовете на КАТ

МВР и МЗ се правят, че не знаят: 46% от полевите проби за дрога са фалшиви

Кръвните проби продължават да се бавят по няколко месеца

“DrugTest 5000” не е доказателство, а те пращат с него хората в затвора

Повече от 2 години полицаи и чиновници крият списъка с лекарства, на които реагират полевите наркотестове на КАТ при проверка на шофьорите. Затова вчера омбудсманът Велислава Делчева призова с писмо вътрешния министър Даниел Митов и здравния министър д-р Силви Кирилов да излязат с официален и публичен списък на тези лекарства.

Както многократно писа “Труд news”, полевите тестове “DrugTest 5000”, които са въоръжени полицаите от КАТ, дават положителен резултат от всякакви лекарства, много от които се продават по аптеките без рецепти, а по телевизиите текат техните реклами. Такива например са нестероидни противовъзпалителни средства, аналгетици, деконгестанти, лекарства за суха кашлица, антибиотици, антихистамини, антихипертензивни средства, перорални антидиабетни средства, антидепресанти и антипсихотици, психостимуланти и др. Без да е помирисал дрога през живота си, шофьор с хрема, който си слага капки за нос, може да с окаже с положителен “DrugTest 5000”. Тогава върху главата му се стоварва цялата строгост на закона: арестуват го за 24 часа по Закона за МВР; обискират му джобовете, претърсват автомобила и дома му; вземат му книжката за неопределено време; свалят регистрационните табели на автомобила му, най-често задържат и самия автомобил; образуват наказателно производство. Ако не даде кръвна проба, която след няколко месеца да покаже, че не е шофирал надрусан, само въз основа на резултата от “DrugTest 5000” прокуратурата може да го прати на съд, а съдът да го осъди до 3 години затвор. Голяма работа, че в листовката на “DrugTest 5000”, производителите от реномираната германска фирма “Дрегер” са написали на 5 езика, включително и на български: “Резултатът от анализа на слюнката е качествен: показва само индикация за наличие за съответните наркотици, но не и тяхната концентрация. Положителен резултат не е достатъчен за доказване на употреба без лабораторен тест на кръвта с MS-GS/LS метод. Затова след положителен резултат се препоръчва взимане на проба от кръв за потвърждаващ анализ в максимално кратък срок”.

Статистиката на МВР сочи: През 2024 г. от 2333 случая на шофьори с положителен “DrugTest 5000”, които са дали кръв за лабораторни изследвания, са получени 1095 отрицателни резултати. Това означава, че към 46% от полевите тестове са били фалшиви и тези 1095 човека с пълно основание могат да съдят пътната полиция и прокуратурата, за всичките описани по-горе мерки и теглилки, унижения и оскърбления.

Ако министрите Даниел Митов и д-р Силви Крилов се поинтересуват малко от този проблем, който от години тормози стотици българи, двамата министри могат да отворят архивите на своите предшественици Калин Стоянов и д-р Христо Хинков и да намерят почти същото писмо от август 2023 г. на омбудсмана Диана Ковачева. И какво направиха тези две министерства за две години? МВР и МЗ не само не отговориха нищо на Ковачева, не само не потърсиха някакво решение, а и надградиха. Защото техни представители в парламентарната комисия по транспорт на 51-то НС се бореха до последно с депутатските предложения да бъде променен закона така, че да не се налагат санкции срещу шофьорите само на базата на положителни полеви тестове на КАТ и преди да е излязла кръвната им проба. Предложенията минаха на първо четене и бяха отхвърлени на второ, благодарение на милиционерската квота във всички парламентарни групи.

В писмото си омбудсман Делчева подчертава, че наред с противодействието на шофирането под влияние на наркотици, хората трябва да бъдат защитени от непропорционални и неоправдани последици, произтичащи от недостатъци на системата за тестване. Делчева настоява здравното министерство с медицински експерти и Националният съвет по наркотични вещества да изготвят официален списък с всички търговски наименования на лекарствени продукти, които съдържат наркотични вещества и могат да повлияят тестовете, като списъкът да бъде публично достъпен и редовно актуализиран.

“Препоръчително е също да бъде сформирана експертна група, която да обсъди създаването на списък на лекарствени продукти, несъдържащи наркотични вещества, употребата на които, обаче, може да доведе до фалшиво положителен полеви тест за наркотици, който да е отворен и да може да се допълва”, подчертава омбудсманът.

Делчева сочи и друг проблем - забавянето на лабораторните анализи на кръвните проби. Има случаи, при които резултатите от кръвните проби се бавят с месеци, дори повече от година, което оставя хората без реална възможност да докажат своевременно своята невинност и да възстановят накърнените си права. Тя обръща внимание, че към днешна дата заявените от МВР през 2023 г. мерки за ускоряване на кръвните изследвания не са изпълнени и трябват спешни действия за съкращаване на сроковете за излизане на резултат от кръвната проба.

На 29 август 2023 г. “Труд news” описа подробно проблема с фалшивите полеви наркотестове и публикува искането на омбудсмана Диана Ковачева до МВР и МЗ да направят списък с лекарствата, които ги активират. Двете министерства не отговориха нищо. През октомври същата година тогавашният премиер Николай Денков - академик по оптималната форма на сапуна, заяви, че ще отвори много нови лаборатории и няма да се бавят кръвните проби, но стотици хора пак продължават да чакат с месеци.

В Румъния маркират опаковките със знак “Внимание!”

Неофициални списъци с “нарко” лекарства заливат интернет

Различни списъци на лекарства, които дават положителен резултат на полевите наркотестове на КАТ, се пускат непрекъснато в интернет. Но експерти обясниха, че обикновено те са взети и преведени от други страни от Европейския съюз, където част от лекарствата се продават с други търговски наименования. Затова те подкрепят искането на омбудсмана Велислава Делчева за “официален” списък и смятат даже, че когато бъде изготвен от МВР и МЗ, следва да се публикува в “Държавен вестник”, както това е направено през 2023 г. в Румъния, където също полицията използва “DrugTest 5000”, производство на немската фирма “Дрегер”.

Нещо повече - в Румъния търговците на лекарства и хранителни добавки, които съдържат психотропни и наркотични вещества трябва да са маркирани на опаковките с пътния знак “Внимание!” - бял квадрат за фон, червен триъгълник и черен удивителен знак в центъра му. Целта на този списък е да се избегнат фалшивите полеви наркопроби, тъй като дрегерите се задействат и от най-минимални количества, а когато излязат кръвните проби на шофьорите, те се оказват отрицателни.

“DrugTest 5000” показва положителен резултат, когато засече на някоя от следните групи упойващи вещества: бензодиазепини, кокаин, амфетамини и метамфетамини, метадон, кетамин, морфин, тетрахдироканабинол (ТНС), който се съдържа в марихуаната. В публикуваните в интернет списъци се сочат от 100 до 200 лекарства се сочи, че те може да имат “възможна кръстосана реактивност” с някое от тези изброени вещества. Сред тях има и много популярни в България. “Труд news” избра да публикува 15 от най-известните с търговските им наименования.

Протест в събота пред Народното събрание

МВР не се извинява на шофьорите с фалшиви тестове

Случаят с Катрин Милева предизвика гневна реакция и коментари. Случайно или не самият вътрешен министър Даниел Митов “показа кураж” и на 22 август обеща на журналистите, че ще работи по проблема с фалшивите полеви тестове на КАТ. Какъв беше този кураж - то вече стана средата на септември.

Стотици са шофьорите, станали жертва на фалшивите полеви тестове за наркотици. Някои от тях са били унижавани заради това, други са загубили и работата си заради разправиите с родната полиция. Група във фейсбук от пострадали от фалшиви полеви тестове дори организират протест. Той ще се проведе в събота пред сградата на Народното събрание.

Един от последните случаи е на столичанката Катрин Милева. Тя пила обезболяващо хапче след тежък работен ден, а часове по-късно била задържана заради положителен тест за наркотици в София. Катрин разказа, че е прекарала ужасни часове в ареста на столично РПУ, била е унижавана и е останала месеци без книжка и автомобил. Кръвните є тестове били отрицателни. Но не е получила поне извинение от МВР, КАТ или СДВР.

В средата на август стана ясно и за случай с 20-годишен студент от Варна, който заради фалшив положителен тест за наркотици загубил работата си и бил принуден да замине за САЩ. Младежът се прибирал от нощна смяна на курорта “Златни пясъци”, когато го спрели полицаи за проверка. Тестът му за алкохол отчел нулев резултат, но полевият тест за дрога бил положителен за употреба на метамфетамин. Въпреки че студентът нямал предишни криминални прояви, той бил задържан в ареста, а шофьорската му книжка - отнета за повече от 10 месеца. Автомобилът му останал със свалени регистрационни табели. Това напълно объркало плановете на варненеца за лятото, тъй като без книжка и автомобил не можел да работи през сезона. Младежът заминал на студентска бригада в САЩ. Когато се върнал след месеци, излязла кръвната му проба с отрицателен резултат.

trud.bg