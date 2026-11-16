Климатолог: Мъглата може много успешно и точно да се прогнозира

Мъглата може много успешно и точно да се прогнозира и в България се прогнозира много точно. Това каза в "Събуди се" климатологът Симеон Матев.
Въпреки че съвременната метеорология разполага с надеждни методи за предвиждане на мъглите и в България те се прогнозират с висока точност, проследяването на видимостта за всеки отделен метър от пътната мрежа изисква допълнителни ресурси. Трасето на магистрала „Тракия" между София и Бургас е с дължина от 400 километра и преминава през разнообразни климатични микрозони.
Според Симеон Матев детайлното локално прогнозиране за всяка конкретна точка по аутобана е напълно постижимо на теория, но на практика изисква специализирана измервателна апаратура по трасето и достатъчно подготвени кадри, които да обработват данните в реално време.
Участъкът от магистралата, където във вторник сутринта станаха тежките верижни сблъсъци, попада в зона с традиционно чести мъгли. Специфичният релеф и водните басейни в региона създават предпоставки за рязко падане на видимостта в ранните часове на денонощието. „Причините са няколко. Една от тях е, че наблизо минава река Тунджа, която е така богата на влага и при подходящи условия много бързо насища въздуха и се образува мъгла", обясни Матев.
В сутринта на 10 ноември метеорологичната обстановка се усложнява допълнително от преминалите валежи през нощта. „След това се изясни, въздухът започна да изстива и комбинацията влага - изстиване на въздуха винаги води до мъгла", обясни климатологът.
Нова телевизия