Климатолог: Мъглата може много успешно и точно да се прогнозира https://crimes.bg/analizi/klimatolog-maglata-mozhe-mnogo-uspeshno-i-tochno-da-se-prognozira/205940 Crimes.bg

Мъглата може много успешно и точно да се прогнозира и в България се прогнозира много точно. Това каза в "Събуди се" климатологът Симеон Матев.

Въпреки че съвременната метеорология разполага с надеждни методи за предвиждане на мъглите и в България те се прогнозират с висока точност, проследяването на видимостта за всеки отделен метър от пътната мрежа изисква допълнителни ресурси. Трасето на магистрала „Тракия" между София и Бургас е с дължина от 400 километра и преминава през разнообразни климатични микрозони.

Според Симеон Матев детайлното локално прогнозиране за всяка конкретна точка по аутобана е напълно постижимо на теория, но на практика изисква специализирана измервателна апаратура по трасето и достатъчно подготвени кадри, които да обработват данните в реално време.

Участъкът от магистралата, където във вторник сутринта станаха тежките верижни сблъсъци, попада в зона с традиционно чести мъгли. Специфичният релеф и водните басейни в региона създават предпоставки за рязко падане на видимостта в ранните часове на денонощието. „Причините са няколко. Една от тях е, че наблизо минава река Тунджа, която е така богата на влага и при подходящи условия много бързо насища въздуха и се образува мъгла", обясни Матев.

В сутринта на 10 ноември метеорологичната обстановка се усложнява допълнително от преминалите валежи през нощта. „След това се изясни, въздухът започна да изстива и комбинацията влага - изстиване на въздуха винаги води до мъгла", обясни климатологът.

Нова телевизия