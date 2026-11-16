Богомил Николов: Инфлацията идва от транспорта и услугите, а ние се бием с веригите https://crimes.bg/analizi/bogomil-nikolov-inflaciyata-idva-ot-transporta-i-uslugite-a-nie-se-biem-s-verigite/205966 Crimes.bg

КЗК направи много хубав документ с мерки. От тези неща мога да добавя само нелоялния внос на границата, който най-лесно може да бъде решен. Месеци наред си губим времето с опити за кратка версия - няма кратка версия, започва се тема по тема. Това заяви пред БНТ Богомил Николов от Българска национална асоциация „Активни потребители".

Михаил Кръстев, икономист, коментира: „По отношение случая с „Кауфланд", последвалите изказвания от ръководството на веригата очевидно са лош пиар. Търговските вериги и всички икономически контрагенти у нас следва да спазват нормативната уредба. Наложените от КЗК глоби донякъде се базират върху нови нормативни актове, приети през последните месеци, затова участниците в бизнеса трябва активно да участват в изработването на тези актове."

„Политиката трябва да има цел. Ако целта са по-ниски цени за крайния потребител, то те се постигат по определени начини, като със сигурност допълнителна данъчна и административна тежест не е сред тях", категоричен е той.

Николов отбеляза, че общо инфлацията за една година във веригите, докладващи цените си, е 1,7% при обща инфлация 5,7%.

„При този инфлационен пик тази година, инфлацията идва от транспорта и услугите, а ние се бием с веригите. Преди четири години беше точно обратното, а тогава сутрин, обед и вечер коментирахме бензиностанциите", напомни той.