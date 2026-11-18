Владимир Тодоров: Отговорността на цялото общество е много важна - ако видим, че някой от компанията ни употребява алкохол, да не му позволяваме да шофира https://crimes.bg/analizi/vladimir-todorov-otgovornostta-na-cyaloto-obshtestvo-e-mnogo-vazhna-ako-vidim-che-nyakoy-ot-kompaniyata-ni-upotrebyava-alkohol-da-ne-mu-pozvolyavame-da-shofira/206119 Crimes.bg

Онзи ден беше световният ден за възпоменание на жертвите. И за да кажем, че "война" не е абстрактно понятие, нашата асоциация има по-различен поглед - по време на война се обръща националния флаг, за да могат управляващите да разберат, че наистина положението е военно - умират 30-40 деца всяка година, жени, всякакви хора." Това каза в "Денят започва" Владимир Тодоров - председател на Асоциацията на пострадалите при катастрофи.

По повод тежката катастрофа в Драгоман, при която млада жена е била блъсната от автомобил и загинала, а водачът на превозното средство е граничен полицай, шофирал под въздействието на алкохол, Тодоров коментира:

Според мен ръководството на "Гранична полиция" имаше адекватна реакция. Това, че водачът е употребил алкохол е утежняващо за него обстоятелство. По сегашните разпоредби го очакват между 10 и 15 години лишаване от свобода, ако всички експертизи докажат първоначалните твърдения, но това няма да върне момичето.

Представителят на Асоциацията на пострадалите при катастрофи подчерта, че според него отговорността на цялото общество е много важна - ако видим, че някой от компанията ни употребява алкохол, да не му позволяваме да шофира.

За мен е много важна отговорността на нашето общество - да не стоим и да наблюдаваме, а да предприемем мерки - когато сме на заведение, ресторант, дискотека и виждаме, че наш приятел пие алкохол, да му приберем ключовете, да се скараме с него, ако се налага да го разтърсим. По-добре на ни се разсърди, да се оплаква, но нека този човек не се качва на автомобил. При инцидента в Драгоман е имало свидетели, които са видели, че полицаят е пил и не са направили нищо.