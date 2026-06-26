Освободиха заместителите от възстановяване на преразходите в НЗОК

За лекарства са предвидени 1,3 млрд. евро

Механизмът, по който компаниите връщат пари на здравната каса, ако надвишат бюджета за медикаменти, вече няма да се отнася за генерични лекарства. Това е основната промяна, която предвижда проектът за бюджет на НЗОК.

Експерти коментираха пред “Труд news”, че това е гаранция, че поне генериците няма да изчезват от пазара. Мултинационални компании всяка година изтеглят от пазара ни по около 300 вида медикаменти, като една от причините е именно механизмът за връщане пари на НЗОК. Действащият механизъм за възстановяване на преразходите ще продължи да се прилага единствено за иновативните лекарства.

За първи път медикаментите, които касата заплаща както за домашно лечение, така и в болничната помощ извън стойността на клиничните пътеки, се разделят в две отделни групи с отделни бюджетни рамки. В първата група попадат оригиналните и иновативни лекарствени продукти. Втората група обхваща генеричните и биоподобните лекарства. Генериците освободени от възстановяване на преразходите в НЗОК

Разделянето на медикаментите в две самостоятелни категории е свързано с предложени промени в механизма за контрол на лекарствените разходи на НЗОК.

Въвежда се механизъм за предвидимост и стабилност на бюджета на НЗОК и за изцяло заплащани медицински изделия в болничната помощ. Според него, при надвишаване на прогнозните количества, търговците на едро, които имат договор с НЗОК, ще получават по-ниско заплащане за количествата, които надхвърлят определените обеми.

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще разполага с бюджет от 5.26 млрд. евро през 2026 година, което е с около 412 млн. евро повече спрямо предходния от 2025 г. За лекарства, медицински изделия и диетични храни са предвидени над 1.3 млрд. евро. Най-големият дял от средствата отново е насочен към болничната помощ, която ще получи 2.34 млрд. евро.

В бюджета са предвидени 2.56 млн. евро за биомаркерна диагностика при пациенти с новооткрити онкологични заболявания, което да спомогне за по-прецизния подбор на терапия за онкологичните пациенти.

Размерът на здравната вноска се запазва 8%, като бюджетът на НЗОК е съобразен с предвиденото увеличение на максималния осигурителен доход на 2300 евро от 1 август и постепенното въвеждане на лични осигурителни вноски за държавните служители по Закона за държавния служител в съотношение 80:20 по фондове.

trud.bg