Финансов експерт: Колкото по-голяма доходност иска един човек, толкова по-голям риск трябва да поеме

Виждаме засилен интерес към това българите да научат как да инвестират и какво представляват различните инвестиционни инструменти. Това каза финансовият експерт Георги Захариев в предаването „Тази неделя" по бТВ.

Първо е важно да решим какъв риск сме склонни да поемем. „Колкото по-голяма доходност иска един човек, толкова по-голям риск трябва да поеме. Ако искаме бързо да забогатеем, трябва да сме готови да загубим пари. В миналото спестяването беше достатъчен метод, за се постигат финансовите цели. В последните 4-5 години обаче инфлацията е лавинообразна и това вдига разходите за живот многократно. Инвестирането е новата форма на спестяване", обясни Захариев.

Цената на златото в момента расте стремглаво. Това е обвързано с несигурността в международен план - това е един от основните фактори.

По думите му на пазара на имоти се наблюдава много сериозна активност, която според него се свързва с предстоящото приемане на еврото. „Аз самият виждам рискове от гледна точка на това, че може би цените вървят стремглаво нагоре, без да има някаква фундаментална причина за това. Има много надценени имоти. Дали е балон - не знам, защото доходите се увеличават, но е важно човек да пристъпи към сделка, ако разбира математиката зад нея и си е направил добре сметката", подчерта финансовият експерт.

На прага на приемането на еврото най-важно е хората да не бързат да обменят евро. Той обясни, че в момента за тази услуга ще платим комисионна, докато от 1 януари 2026 г., ако сумата е в банкова сметка - тя ще се превалутира автоматично без такси.

Финансовият анализатор коментира, че пари в България има и това го показва ръстът на банковите депозити и повишаването на заплатите. По думите му средната класа в столицата е около 20%.

бТВ, „Тази неделя"