Ботьо Ботев за тройното убийство : Има много въпроси без отговор около хижа "Петрохан“

Случаят "Петрохан" е много интересен от криминална гледна точка, но няма да бъде лесен за разплитане, заяви пред Dnes.bg бившият директор на отдел „Убийства” в МВР Ботьо Ботев.

По думите му не става дума за самоубийство, а случаят трябва да бъде разкрит. Според него това, че е позволено на НПО да контролират периметъра около хижата с дронове и оръжия е грубо нарушение на правото. Ботьо Ботев задава въпроса, къде е била ролята на полицията, след като хората са предупреждавали за случващото се.

На 2 февруари бяха намерени трима мъртви мъже Дечо В. на 45 г., Ивайло И. на 49 г. и Пламен Ст. на 51 г. в бившата хижа „Петрохан“. Хижата бе подпалена най-вероятно за заличаване на следи. След откриването на труповете се породиха множество въпроси за престъплението, контрола върху обекта и дейността на неправителствената организация, подпомагала опазването на защитените природни зони, която го стопанисваше.

Все още се издирват двама или трима души, включително и собственикът на хижата Ивайло Калушев. Възникнаха и твърде много версии дали това е убийство, ритуално самоубийство, свързано ли е то с това, че има податки за затвореното общество с елементи на секта, свързано ли е и със съмненията за педофилски престъпления или пък има отношение към трафика на мигранти. Случаят е твърде заплетен, а информацията до този момент е изключително оскъдна.

В отговор на въпрос по-скоро накъде, според вас накланят везните, по-скоро убийство или ритуално самоубийство ли е този случай, Ботьо Ботев заяви:

"Това категорично може да се каже от тези, които работят на местопроизшествието, но случаят от криминална гледна точка е много интересен, но няма да бъде лесен. Много е рано да се правят изводи. Как го виждате вие трима души да се самоубият? Това е невъзможно, но тук има някои доста тъмни неща, до които ще се стигне, ще се разследват, ще се фиксират. И тогава ще се правят изводи как да се подходи. Считам, че този случай трябва да се разкрие".

Дали все пак не са критични първите 24 часа за разкриване на подобен род убийства, Ботев заяви:

"Това, което казвате за решаващите часове важи в случаите, когато имаш преки изводи от самото местопроизшествие, докато тук са малко по друг начин нещата. Има неща, върху които може да се мисли и да се правят съществени изводи от местопроизшествието, оглед, разпит на свидетели. Аз считам, че този случай трябва да се разкрие".

Евентуален профил на убиеца

"Много неща не се знаят. Малко на книга се пишат тези неща, на практика да правиш профил на нещо, което е неизвестно...."

Относно информацията, че с дронове и оръжия НПО-то е охранявало периметъра на хижата и околностите, както и това, че местните жители твърдят, че са подавали сигнали за нередности, но от полицията посочват, че такива данни няма, Ботев коментира:

"На този въпрос трябва да дадат отговор тези, които са допуснали тези груби нарушения по правилата на правото, как я превземат тази територия, как я контролират като тяхна, на какво основание. Това трябва да се отнесе към органите, които са направили тези безумия. Къде е ролята на полицията, спали ли са, след като хората са подавали сигнали. Дори и да не са получавали сигнали към МВР, значи МВР е спало. Явно е имало конкретни сигнали за тези груби нарушения".

"От МВР отричат да е имало сигнали срещу дейността на НПО-то. Еми отричат, но какво са правили, това реално съществува".

Очаква се днес резултатите от аутопсията да дадат повече яснота около начина, по който са били застреляни намерените трима мъже.

