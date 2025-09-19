Антон Станков: Раздаваме правосъдие чрез мерките за неотклонение. Благомир Коцев е наказан предварително

Огорчен съм от решението на колегите. Не ги познавам персонално, не знам кое ги е подтикнало. Не може да се бяга от отговорност, когато си съдия. Това заяви бившият правосъден министър Антон Станков в ефира на bTV по повод тримата съдии, определени да разгледат въззивната мярка за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, които си направиха отвод.

„Да не си правим илюзии – съдът е деполитизиран дотолкова, доколкото съдиите нямат право да участват в партия, но съдът участва в управлението на държавата и е част от политиката. Не е редно да се отвеждат, това им е работата“, напомни той, цитиран от novini.bg.

За показанията на Диян Николов по делото той уточни: „Носи се наказателна отговорност за лъжесвидетелстване. Ако въпросният господин го е направил, следва да си понесе отговорността или поне да обясни какви са обстоятелствата, които са го накарали да си оттегли показанията. Такова оттегляне няма в българското право. Предупреден е, знае какво говори.“

„Раздаваме правосъдие чрез мерките за неотклонение. Този човек е наказан предварително“, коментира още той ареста на Коцев.

fakti.bg