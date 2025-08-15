АНАЛИЗИ

13 забравени болести, които все още са сред нас
Въпреки че звучат като глави от учебник по история, някои болести от миналото все още съществуват, дори в развитите страни и въпреки напредъка в медицината, някои вируси, бактерии и инфекции се появяват отново или стават по-устойчиви на лечение. По-долу ще разгледаме болести, които някога са били смъртоносни, но днес ни напомнят, че предпазливостта никога не е лошо нещо.

1. Чума

Въпреки че е свързана с Тъмните векове, чумата все още се среща и днес – случаи са регистрирани в Ню Мексико, Калифорния и Колорадо. Тя се предава от гризачи като катерици и мишки, както и от бълхи , които живеят върху тях. Ранното лечение с антибиотици е животоспасяващо, но без навременна терапия може да бъде фатално.

2. Туберкулоза

Смъртността от туберкулоза е наполовина в сравнение с 90-те години на миналия век, но тя все още е едно от водещите инфекциозни заболявания в света .

Ситуацията се усложнява допълнително от щамовете, резистентни на антибиотици, поради което учените търсят нови решения за лечение.

 

През 2023 г. в Хърватия са регистрирани 266 нови случая, което е увеличение в сравнение с предходни години. Наблюдава се и увеличение на броя на пациентите с лекарствено-резистентна туберкулоза.

3. Сифилис и хламидия

Полово предаваните болести като сифилис и хламидия стават все по-трудни за лечение, тъй като бактериите стават резистентни към антибиотици. Въпреки че сифилисът беше почти изкоренен, днес той отново се разпространява. Използването на презервативи значително намалява риска.

В периода 2019-2022 г. в Хърватия са регистрирани общо 184 случая на сифилис , като най-голям брой случаи е през 2022 г. (56 случая).

В Хърватия годишно се регистрират между 600 и 800 нови случая на хламидийна инфекция. Разпространението сред сексуално активните хора варира от 4 до 16%, в зависимост от района.

4. Скарлатина

Скарлатината се завръща, защото бактериите, които я причиняват, са се променили и са по-слабо чувствителни към антибиотици . Най-често засяга деца на възраст от 5 до 15 години, с характерен червен, подобен на шкурка обрив. Ако не се лекува, може да доведе до сърдечни или бъбречни проблеми .

В Хърватия се регистрират средно около 1300 случая на скарлатина годишно . В периода от 1 септември 2022 г. до 13 февруари 2023 г. са регистрирани 1289 случая, предимно сред деца.

5. Морбили

През 2022 г. в Съединените щати е имало 121 огнища на морбили, като най-голям брой случаи е през 2019 г. Неваксинираните са най-застрашени. Обривът първо се появява по лицето и се разпространява по цялото тяло, а усложненията могат да бъдат сериозни, от пневмония до подуване на мозъка .

Към началото на юни 2024 г. в Хърватия са регистрирани 18 случая на морбили, от които над 55% са внесени, което означава, че пациентите са били заразени извън страната.

6. Заушка

Въпреки че има ваксина, паротитът понякога се среща в групи като студентски общежития. Симптомите включват болка и подуване на челюстта , а в редки случаи може да причини възпаление на мозъка, яйчниците или тестисите .

Броят на случаите на паротит в Хърватия е варирал през годините, от 229 случая през 2012 г. до 6366 случая през 2016 г.

7. Коклюш

Известен още като коклюш, той причинява силни пристъпи на кашлица, последвани от характерен " хриптящ “ звук при вдишване. Най-опасен е за кърмачетата, а през 2012 г. в САЩ е регистриран най-висок брой случаи от 1955 г. насам .

От 1 януари 2023 г. до 5 април 2024 г. в Хърватия са регистрирани 6381 случая на магарешка кашлица , което е най-високият брой случаи от 1960 г. насам.

8. Легионерска болест

Тази бактериална белодробна инфекция става все по-често срещана и се появява от замърсени водни системи (душове, климатици). Симптомите наподобяват грип , но бързо преминават в пневмония. Възрастните хора са особено изложени на риск. Миналата година двама пациенти починаха от това заболяване в Хърватия.

9. Проказа (болест на Хансен)

Проказата все още съществува – около 250 000 случая се регистрират в световен мащаб всяка година. Бактериите атакуват нервите, което може да доведе до загуба на чувствителност в ръцете и краката . Трудно се предава, но е лесно лечимо, ако се разпознае навреме. За щастие, през последните десетилетия в Хърватия не са регистрирани случаи на проказа, пише Kreni Zdravo.

10. Детска парализа ( полиомиелит )

Въпреки че е ликвидиран в много страни , той все още съществува в части от света, където ваксинацията не е широко достъпна . Вирусът атакува нервната система и може да причини трайна парализа или дори смърт .

Последният случай на полиомиелит в Хърватия е регистриран през 1989 г., а преди въвеждането на ваксинацията е имало над 500 случая на паралитичната форма на заболяването годишно.

11. Подагра

Често свързвана с богатите през Средновековието, подаграта става все по-често срещана днес поради наднорменото телесно тегло . Обикновено започва с внезапна болка в палеца на крака и може да засегне и коленете или лактите .

12. Рахит

Причинен от дефицит на витамин D , рахитът води до омекване на костите при децата . Увеличението на случаите е свързано с липса на слънчева светлина и изключително кърмене без добавки с витамин D. Децата с тъмна кожа са особено изложени на риск, защото се нуждаят от повече слънчева светлина, за да произвеждат витамин D.

13. Скорбут

Въпреки че звучи като болест на моряците от 18-ти век, скорбутът все още се среща днес при хора, които не ядат достатъчно плодове и зеленчуци – особено възрастни хора, алкохолици и мъже, които живеят сами.

Лесно се лекува с витамин C , но ако не се разпознае навреме, може да причини сериозни проблеми като загуба на зъби и кървене на венците . Въпреки че точният брой на случаите не е оповестен публично, професионалните списания и клиничната практика показват, че скорбутът не е изкоренен дори в развитите страни.

