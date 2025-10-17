Златка Райкова по зърна в съда (Снимка)

Горчиви сълзи пророни пред Темида плеймейтката Златка Райкова заради любимия си Карен Хачатрян! Бившият тенисист е обвинен за участие в престъпна група за манипулиране на мачове и пране на пари във Франция. Срещу него са повдигнати общо 6 обвинения.

Плеймейтката отново бе забравила сутиена си и отиде в съда по зърна, които прозираха под тънката й блуза.

Когато го видя в съдебната зала, Златка не издържа и се разплака. Въпреки емоциите ѝ, съдът беше безкомпромисен. Съдия Мила Лазарова обяви, че на Хачатрян са му повдигнати обвинения за тежки престъпления в множество държави – сред тях Франция, Румъния, България, Германия, Канада, Египет, Испания, Италия, Мексико, Португалия, Сърбия и Турция. Разследването сочи, че групата е действала от началото на 2018 г. до края на септември 2023 г.

В залата Карен заяви, че се е отказал от арменското си гражданство, но въпреки това съдът прие, че съществува риск да се укрие заради корените и семейните му връзки в Армения.

„Искам по-лека мярка, заради условията, при които пребивавам“ – помоли се Хачатрян пред Темида, но съдът отхвърли искането му. Според справка на антимафиотите, Карен е имал множество задгранични пътувания, което показвало, че е изключително мобилен и може да избяга.

Защитата оспори валидността на европейската заповед за арест, твърдейки, че тя е непълна и немотивирана. Въпреки това съдът прецени, че документът е законен и с достатъчно данни за продължаване на задържането.

След като стана ясно, че Карен се връща в ареста, Златка не издържа емоционално. Тя го докосна на излизане от залата и му прошепна: „Обичам те.“

По-рано Златка Райкова присъства и на делото на брата на Карен – Юри Хачатрян, който също е обвинен за участие в престъпната схема. И срещу него има 6 обвинения, а съдия Иван Коев постанови, че най-тежката мярка за неотклонение отговаря на високата обществена опасност на престъпленията.

Решенията и за двамата братя не са окончателни и могат да бъдат обжалвани пред Софийския апелативен съд.

