Защо потънаха делата за убийства и ОПГ в хазарта срещу Васил Божков?

Делата срещу Васил Божков – за подбудителство на убийства на конкуренти в хазарта и ОПГ с бивши служители на Държавната комисия по хазарта, зациклиха тежко и не е ясно кога ще има присъди по тях. Докато съдебната битка е на пауза от месеци, Черепа не скучае.

През лятото той си пътува свободно на море в Гърция, след като съдът му разреши да се лекува в Германия и Франция. Политическата кариера също е на дневен ред – ако не се появи на протест за правосъдие лично, лидерът на „Център“ участва активно в кампанията на националистически организации срещу еврото, подкрепяйки я чрез движението си.

В същото време вече 9 месеца няма никакво движение по делото за убийствата на хазартните бизнесмени Манол Велев и Йордан Динов, за чийто подбудител е обвинен Черепа. Преди разстрела на Велев през 2007 г. Васил Божков поискал половината му бизнес и го заплашил, твърди Весела Лечева в свидетелските си показания. Роднини и близки на Йордан Динов, застрелян през 2012 г., също посочват конкуренцията на фирмата на Божков като основна причина за фаталния изход на благоевградчанина.

Делото беше върнато за отстраняване на пропуски на прокуратурата през януари от съдия Петър Стоицев, който за втори път се падна съдия по убийството на Динов по случайното разпределение. Неслучайните събития обаче продължиха - папките с материалите по делото пътуваха по коридорите в Съдебната палата цели 3 месеца и пристигнаха там през април. Оттогава прокуратурата се бави вече половин година да внесе делото отново, а общото забавяне е 9 месеца.

„Случайности“ и протакане бележат и другото наказателно дело бившия хазартен бос. Отсъствие на обвиняеми, претупана техническа експертиза на записи и роднински връзки по делото срещу Васил Божков за ОПГ в хазарта са напът да отлагат присъдата поне до пролетта. Такава е прогнозата на юристи, след като на последното заседание ход на делото не бе даден. Причината бе отсъствието на повечето обвиняеми, а това спря назначаването на нови технически експертизи. До тях се стигна, след като преди съдебната ваканция едно от вещите лица се оказа роднина на адвокат на един от десетимата обвиняеми по делото. Цветомир Атанасов, вещо лице по пет технически експертизи, призна в съдебната зала, че е брат на адвокат Стефан Атанасов, който защитава бившия шеф на Комисията по хазарта Александър Георгиев.

Божков е обвинен в рекет, изнудване и укриване на данъци като подбудител в съучастие с длъжностни лица от Държавната комисия по хазарта, които са допуснали да не се таксуват и да не се събират в пълен размер дължими такси по Закона за хазарта, с което държавата е ощетена с 560 млн. лева.

Цветомир Атанасов е един от тримата експерти, които са участвали в изготвянето на заключения по искане на прокуратурата, върху които стъпва обвинението по делото. Той и колегите му са анализирали записи на разговори и са проверявали файлове в иззети от прокуратурата телефони и други устройства. До този момент роднинската връзка е била премълчавана, а казусът е явен конфликт на интереси. Поради това беше направен отвод и сега предстои назначаването на нови вещи лица и нови експертизи.

Записите, които те ще анализират представляват разговори на Божков с братята Цветомир и Боян Найденови, в които ги притиска да му предадат бизнеса си. От експертизата на вещите лица зависи дали гласът на записа ще бъде разпознат като този Васил Божков и в крайна сметка по какъв начин съдът може да ги използва за доказателство.

„Всички тези случайности не мога да се подредят по този начин, ако Божков няма необходимата подкрепа и договорка или не е успял да пробие съда. Това може да обясни протакането на дела, забавянето на обвиненията и пускането му в чужбина без да се вземе предвид, че 3 години той се кри в Дубай, за да не бъде съден“, коментират в съдебните среди.

Източник: blitz.bg