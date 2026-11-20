Ексклузивно! Пеевски: Новият ВСС е договорен в различни кабинети от новата сглобка! (ВИДЕО) Няма да подкрепим и Янкулов - човекът, който е натискал институциите за "Петрохан", заяви лидерът на ДПС https://crimes.bg/vodeshha-tema/ekskluzivno-peevski-noviyat-vss-e-dogovoren-v-razlichni-kabineti-ot-novata-sglobka-video/206266 Crimes.bg

Лидерът на ДПС Делян Пеевски коментира в кулоарите на парламента избора на нови членове на ВСС от парламентарната квота. По думите му новият ВСС е договорен в различни кабинети от новата сглобка.

"Има мнозинство. Ще подкрепим всички кандидати извън Дечев по обясними причини. Смутени сме от всичко, което казва жена му. Такъв човек не трябва да управлява съдебната власт. Това е министърът, който ръководи най-нечестните избори, с огромен полицейски натиск.

Няма да подкрепим и Янкулов - човекът, който е натискал институциите за "Петрохан". Разпъвал е чадър върху "Петрохан". Най-некадърният правосъден министър, който е имала България. "Възраждане" не можем да ги подкрепим по идеологически причини", коментира Пеевски.

Другите ще ги подкрепим, за да може цялата съдебна власт да е на новата сглобка", каза още той.

"Новият ВСС е ясен, договорен, в различни кабинети в държавата. Всичко е договорено от ПБ, ПП и ДБ. Всичко е тяхно. Сега ще чуете кои ще бъдат избрани предварително", разкри Пеевски.

"Честито за сватбата", заключи той.

Хамид Хамид посочи кои ще са новите членове на ВСС: Петьо Славов, Емил Дечев, Екатерина Салкова, Андрей Вучков, Красимир Комсалов, Иван Калибацев, Калин Баталски, Таня Радуловска, Иван Ралчев и Цвятко Лазаров.

"Това е договорено по тъмни дови в новата сглобка. Честито на новата сглобка", завърши Хамид.

Цялото изявление на ДПС, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.

Източник: svobodnoslovo.eu