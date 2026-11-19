Последствията от употребата на опасни вещества са необратими. Няма стимулант, който да носи удовлетворение, енергия и еуфория дългосрочно. Дори да има кратък момент на забавление, то след това, употребата води до депресия, страх, параноя и в немалко случаи до сериозни психични разстройства, а лечението е продължително и не винаги с положителни резултати. Това обясни Даниела Лазарова, психолог в Лабораторията за психично здраве и превенция на Военномедицинска академия на учениците от 144. СУ "Народни будители".

Срещата между децата и психолога е част от Националната кампания на Държавната агенция за закрила на детето срещу употребата на опасни вещества. Основен партньор на кампанията е Военномедицинска академия.

Даниела Лазарова разказа още на децата, че често възрастни, които консултира заради тревожност и депресивни състояния, споделят че в тийнейджърската си възраст, са употребявали забранени вещества. Никой не знае какво може да причини дори един опит.

Различните субстанции действат по различен начин, но няма безопасни такива. Пациенти са ми споделяли, че са очаквали да е забавно, да има халюцинации и да отмине, каза тя, и допълни че най-често халюцинациите не са забавни, а изключително опасни, защото губиш връзка с реалността и започваш да предприемаш изключителни рискове, както за себе си, така и за околните и в повечето случаи се стига до намеса на специализирана помощ.

Хормонът на щастието може да го стимулирате със спорт, изкуство, приятни разговори, но не и с употреба на опасни вещества. Ефектът винаги е обратен, апелира тя към децата.

Фентанилът е мощен синтетичен опиоид, при който дори минимални количества - около 2 милиграма - могат да бъдат смъртоносни, включително при първа употреба. Райският газ може да доведе до невъзможност за самостоятелни движения на тялото, а вейповете, които се рекламират за безопасна версия на цигарите, съдържат изключително вредни съставки. Това научиха учениците от 97. СУ "Братя Миладинови" от д-р Шасине Вели от Клиниката по спешна токсикология на Военномедицинската академия.

Д-р Вели разказа на учениците за случаи на деца и младежи, които след употреба на опасни вещества, стигат до спешната токсикология на ВМА, както и до другите отделения на болницата. Често децата и младите хора искат да опитат всичко, искат да се впишат в компания, но когато линейката докара в спешното дете след употреба на стимуланти, приятелите му не са с него. Оставили са го сам. Ако пристигне в съзнание при нас, често не знае как се казва, къде е, какво се случва, допълни тя.

Не си заслужава да бъдете лоша статистика, апелира д-р Вели към учениците и предупреди, че никой не може да предвиди кога ще започне да бъде зависим от употребата на опасни вещества. Един час пушене на наргиле се равнява на 100 изпушени цигари, предупреди още д-р Вели.

По време на срещите експерти от Държавната агенция за закрила на детето запознаха учениците и с Националната телефонна линия за деца 116 111 и с подробности за функционирането на мобилното приложение на ДАЗД CyberkidZ Patrol.