Водата свършва, а не сме готови. Кои първи ще платят цената Недостигът на ресурси се превръща в системен риск за бизнеса, а решенията ще бъдат във фокуса на Green Transition Forum 6.0

Недостигът на вода в Европа вече не е само екологична тема, а се превръща в директен риск за индустрията, енергетиката, земеделието и технологичния сектор. В редица европейски държави фабрики спират работа поради суша, атомни централи намаляват капацитета си заради ниски нива на реките, а фермерите отчитат загуби на реколта. Тези процеси показват, че водата влиза в същата стратегическа категория като енергията, суровините и веригите за доставки.

Тези предизвикателства ще бъдат в центъра на стратегическия разговор за бъдещето по време на Green Transition Forum 6.0. От 1 до 5 юни 2026 г. София ще бъде сцена на един от малкото реални дебати за региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа. Събитието, организирано от Dir.bg, събира нобелови лауреати, бивши премиери, водещи икономисти, европейски комисари, инвеститори и индустриални лидери. Сред потвърдилите участие са Енрико Лета, бивш министър-председател на Италия и президент на Института "Жак Делор"; Клаус-Дитер Борхард, координатор на CESEC и бивш заместник-генерален директор на ГД "Енергетика"; Ката Туто, както и редица министри и представители на бизнеса. В рамките на петте дни се очакват над 7000 участници.

Икономическият риск от водния стрес

Според данни на Европейската комисия водният стрес вече засяга около 30% от населението на ЕС всяка година, а щетите от суши надхвърлят 9 млрд. евро годишно. Рекордно ниските нива на реки като Рейн, Дунав и По показват колко бързо дефицитът на вода влияе върху транспорта, енергетиката и индустрията.

През 2018 г. ограниченията в корабоплаването по река Рейн доведоха до щети за логистиката и химическия сектор в размер на 2.8 млрд. евро. Когато нивата на реките паднат, компаниите са принудени да използват повече плавателни съдове с по-малък товар, което оскъпява транспорта и нарушава индустриалните вериги.

Земеделието и енергетиката в новата реалност

Агросекторът остава най-големият потребител на вода в Европа, като усвоява близо 60% от ресурса. Екстремните климатични явления и засушаванията вече струват на европейските фермери над 28 млрд. евро годишно под формата на по-ниски добиви и повишени разходи за напояване.

Натискът върху енергетиката също се засилва. Водата е необходима за охлаждане на атомни и конвенционални централи, за производство на водород и за работата на ВЕЦ. Във Франция вече има случаи, в които атомни централи по реките Рона и Гарона ограничават производството си поради високи температури на водата или недостатъчен дебит за охлаждане. Темата за връзката между енергийната сигурност и водните ресурси ще бъде дискутирана детайлно по време на Green Transition Forum 6.0.

Новият риск: Центрове за данни и AI

Технологичният сектор също става уязвим. Облачните услуги и инфраструктурата за изкуствен интелект (AI) изискват значителни количества вода за охлаждане на сървърите. По индустриални оценки един център за данни с мощност 1 MW може да консумира над 25 млн. литра вода годишно. Големите масиви от данни понякога достигат потребление от 19 млн. литра дневно, което е съпоставимо с нуждите на малък град. Достъпът до вода вече е водещ фактор при вземането на инвестиционни решения за изграждане на нови индустриални паркове и центрове за данни.

Ситуацията в България и европейските решения

За България проблемът е пряко обвързан със състоянието на инфраструктурата. Страната е сред държавите с най-големи загуби по ВиК мрежата в Европа, като в определени региони те надхвърлят 60%. Това прави модернизацията на мрежата и прехода към "water-smart economy" (икономика с умно управление на водите) въпрос на национална и икономическа сигурност.

Тези теми ще бъдат акцент в четвъртия ден на Green Transition Forum 6.0, посветен на кохезионната политика, градовете и синята икономика. В дискусиите ще се включат Джесика Росуол, европейски комисар по околната среда, управлението на водите и кръговата икономика; Ката Туто, председател на Европейския комитет на регионите; както и Юлиан Попов, министър на околната среда и водите на България.

Форумът ще разгледа водната устойчивост като системен риск за икономиката. През следващите години ключовият въпрос няма да бъде само дали Европа разполага с достатъчно енергия, а дали има достатъчно вода, за да поддържа своя икономически растеж.

