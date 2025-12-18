Установиха огнище на син език в животновъден обект в Смолян

Заместник областният управител Красимир Даскалов проведе заседание на постоянната областна епизоотична комисия, във връзка с констатиран положителен резултат и обявено първично възникнало огнище на болестта Син език по преживните животни в животновъден обект в землището на гр. Смолян, съобщиха от Областна администрация - Смолян.



Директорът на ОДБХ-Смолян д-р Сава Бозуков и д-р Валентина Мелемова – началник отдел "Здравеопазване на животните" в ОДБХ-Смолян представиха актуалната епизоотична обстановка в региона. Относно установеното огнище, те уточниха, че заболяването е в животновъден обект за отглеждане на овце на територията на гр. Смолян. Върху животните е приложено лечение и са предприети всички необходими мерки за предотвратяване разпространението на болестта. Обектът е регистриран и стопаните ще бъдат обезщетени за икономическите загуби.



Болестта Син език по преживните животни не се разпространява чрез пряк контакт, а чрез малки хвърчащи насекоми. Заболяването подлежи на лечение и заразените животни не се налага да бъдат умъртвявани, а се лекуват. Има ваксини срещу заболяването, но за всеки серотип те са различни, което затруднява напълно предпазване от заразяване. Хората не боледуват, но за стопанствата има икономически загуби, тъй като в следствие на болестта има смъртност в стадата.



От началото на годината най-много огнища в страната на Син език по преживните животни са установени сред дивата природа, при изследване на проби от елени и сърни в референтни лаборатории. Затова д-р Бозуков и д-р Мелемова обостриха вниманието на ловните дружини и горските стопанства в региона да бъдат бдителни и да сигнализират при съмнения за заразени животни в дивата природа. Специалистите от ОДБХ-Смолян обърнаха внимание, че са в сила всички издадени заповеди за предотвратяване разпространението, както на Син език, така и на другите заболявания сред домашните и дивите животни в област Смолян и България. Целогодишно, съвместно с органите на реда, се оказва строг контрол върху нерегламентирания транспорт на животни.

https://www.focus-news.net/