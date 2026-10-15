Тодор Джиков: Ще позволим на „Лукойл” да печели повече и да плаща по-високи данъци у нас

Разходите на „Лукойл" са предвидени за преработката на пълния му капацитет. Миналата година октомври месец забраняват износа на гориво, а ноември месец назначават особен управител. Това е представител на държавата, който управлява продажбите. Тоест, ако има каквато и да е възможност за недостиг на дизелово гориво, той може да прекрати износа. Единственият ефект, който получихме е оскъпяване на горивото. Сега цената ще се оптимизира, защото повече капацитет използваш, толкова по-ниско е разпределението на постоянните разходи. Това заяви Тодор Джиков от "Прогресивна България" в предаването „Още от деня" по БНТ.

Така той оправда мярката на правителството относно рафинерията.

По думите му не може да се каже дали ще се намали цената на горивата у нас, защото пазарът е много динамичен. Ще позволим на „Лукойл" да печели повече и да плаща по-високи данъци у нас.

Във връзка с информацията, че рафинерията разполага със суровина да работи до средата на декември, той заяви: Това е най-сериозният проблем. Именно заради това правителство предприе всички дипломатически мерки, за да се преустановят тези атаки срещу търговски кораби на трети държави, нямащи общо с воюващите държави.

Не се губят пазари, напротив - освобождават се такива. Цената на пшеницата се вдига. Проблемът е, че цените на застраховките на товарите в Черно море, което оскъпява логистиката. Това ще отнеме възможността на нашите производители на зърно да се възползват максимално от увеличените цени, тъй като увеличаването на застраховките, ще натисне цената от продавачите. България произвежда много над това, което консумира. Недостиг на пшеница, брашно или хлебни изделия, няма да има, заяви още Тодор Джиков.

Относно повишаването на цената на природния газ, Джиков заяви, че ние в подкрепа на Украйна сме се отказали от най-евтиния тръбен газ от Русия. Ако нямаше война сега цените щяха да са много по-ниски. Сега се добавя и проблемът в Близкия изток. Външноикономическите проблеми са няколко и за съжаление рефлектират най-много върху Европа, която няма собствени енергоизточници.

Ние поехме властта, когато имаше исторически свръхдефицит, близо 9% и заради което влязохме в процедура от ЕС. В момента имаме ограничени възможности, въпреки това се заехме да нормализираме бюджета и да стабилизираме публичните финанси, каза оше представителят на ПБ.