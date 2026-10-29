СВОБОДА ЗА РАДИ! Съдът в Бургас пусна кметовете на Белица и Сунгурларе

Апелативният съд в Бургас пусна под домашен арест кметовете на Белица и Сунгурларе - Радослав Ревански и Димитър Гавазов. Това стана ясно преди минути. Двамата обвиняеми настояваха за по-лека мярка за неотклонение, като според адвокатите им от доказателствата не може да се направи обосновано предположение, че обвиняемите са извършили престъплението.
По-рано днес в съдебната зала кметът на Белица Ревански разкри, че още през август са го предупредили за предстоящия арест, пише сайтът “Флагман”.
"Вече 8 дни се чувствам политически дисидент, заедно с колегата Гавазов. Жертва на инсинуациите, които се опитват да се наложат в България", каза Ревански.
Кметът на Сунгурларе инж. Димитър Гавазов пък поиска от съда бъде освободен от ареста и категорично отрече за среща между него, Мариян Цонев и Радослав Ревански, за каквато твърди, че се е състояла държавното обвинение.
„Да кажат къде се е състояла тази среща, кога и къде, щом са сигурни за нея“, настоя Гавазов пред съда, цитиран от “Флагман”.
Източник: informiran.net