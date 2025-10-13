Супер скандал: Словенският пилот Кера лети с опасен самолет

Словенският пилот Матей Кера управлява опасен самолет и поставя под риск живота на пасажерите, качили се на борда му, научи БЛИЦ от свои източници. За престъпното му нехайство са уведомени словенските власти и започват разследване по случая.

Проучване на медията ни установи, че летателната машина е създадена в далечната 1985 г. и е модел „Чесна 501“. Според нашите източници двигателите на въпросния самолет на два пъти са отказали, когато тя се е спускала над Алпите. Пътниците са изживели кошмарни моменти, които едва ли ще забравят до края на дните си.

Лицето Кера зарибява българи, сърби и румънци с изкусителни ниски цени. Някои от тях са се подвели на офертите на словенеца и са решили да полетят заедно с него, без да знаят, че ще бъдат подложени на ужасни мигове, през които битието им ще мине като на филмова лента, която може да завърши фатално.

Контролните органи незабавно трябва да извършат проверка на пилота и самолета преди да е станало твърде късно.

ОЧАКВАЙТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕ...

Източник: blitz.bg