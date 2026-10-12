Стотици софиянци се включиха в първия уикенд от кампанията „Да почистим София и езерата на Южен парк заедно“ https://crimes.bg/vodeshha-tema/stotici-sofiyanci-se-vklyuchiha-v-parviya-uikend-ot-kampaniyata-da-pochistim-sofiya-i-ezerata-na-yuzhen-park-zaedno/203368 Crimes.bg

С висока гражданска активност, над 15 събития в целия град и стотици доброволци на терен край Езерата на Южен парк започна първият уикенд от есенната кампания „Да почистим София и езерата на Южен парк заедно". Близо 9 тона отпадъци бяха събрани и извозени от квартални пространства, градинки и паркове. Край Езерата на Южен парк доброволци и екипи на терен събраха над 350 чувала с растителни отпадъци, а близо 15 камиончета с клони бяха извозени и надробени.

Столичната община кани всички, които още не са се включили да го направят в последния ден на кампанията - 17 октомври.

Равносметката от изминалия уикенд е три почистени от самонастанила се храстова и издънкова растителност езера в Южния парк - "Скритото", "Осморката" и голяма част от бреговете на "Панорамата", както и десетки облагородени градски пространства в различни райони на София.

Официалният старт на кампанията беше даден в събота, при езеро „Панорама", от заместник-кмета по околна среда инж. Николай Неделков:

„Даваме официален старт на кампанията тук, при Езерата на Южния парк, където заедно с доброволците ни предстои сериозна работа по почистването и облагородяването на бреговете на четирите езера. Изключително щастлив съм обаче, че паралелно с нас, на над 15 локации из цяла София, стотици граждани започват своите собствени акции. Това показва истинската сила на кампанията - институции и граждани в един отбор за по-чист град", заяви заместник-кметът инж. Николай Неделков.

За провеждането на кварталните почиствания Столичният инспекторат осигури чували и ръкавици и организира своевременното събиране и извозване на събраните отпадъци.

„Впечатлява ме колко бързо се организираха хората и колко много енергия вложиха в подготовката. Това показва, че когато има ясна кауза и възможност човек да участва лично, хората откликват. Грижата за града започва именно от такива действия - от отношението ни към пространствата, които използваме заедно всеки ден, и от готовността ни да работим в екип, за да ги поддържаме в добър вид.", заяви директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов.

През първия ден от акцията Николай Неделков се включи пряко и в една от гражданските инициативи в кварталите - в ж.к. „Люлин", в двора на 33 ОУ „Санкт Петербург", където заедно с ученици, учители и квартални съседи почисти зелените площи около училището.

„Колкото и вълнуващ и важен да е проектът за възстановяване на Езерата в Южния парк, не по-малко важна е чистотата в кварталите пред домовете ни. София - това сме всички ние, и това градът ни да бъде чист и приветлив зависи от ежедневните усилия на всеки един от нас", подчерта инж. Неделков.

В подготовката и провеждането на кампанията се включиха и Palltex, GTC Bulgaria и „Искам чисто", които осигуриха материали за доброволците и се включиха в работата на терен.

Кампанията продължава на 17 октомври:

Платформата https://dapochistim.sofia.bg/ отново е отворена за регистрация на нови доброволчески събития от днес, 12 октомври. Още с отварянето на платформата започнаха да постъпват нови регистрации за финалния ден на кампанията.

Всеки може да създаде събитие или да избере вече регистрирана локация от интерактивната карта и да се присъедини към доброволците на 17 октомври (събота).

Столичната община и Столичният инспекторат осигуряват необходимите материали и организацията по извозването на събраните отпадъци.

Включи се и ти!