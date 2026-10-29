СРАМ И ПОЗОР! С лъжи и кошаревски свидетели некадърният гард на НСО, който за малко не уби Соня Колтуклиева, опитва да се измъкне от правосъдието Вместо да се извини и засрами за тоталната липса на професионализъм, Мартин Варадинов и покровителите му използват измами https://crimes.bg/vodeshha-tema/sram-i-pozor-s-lazhi-i-kosharevski-svideteli-nekadarniyat-gard-na-nso-koyto-za-malko-ne-ubi-sonya-koltuklieva-opitva-da-se-izmakne-ot-pravosadieto-3/204676 Crimes.bg

Некадърният, откровено малоумен и нищо чудно надрусан гард от НСО Мартин Варадинов за пореден път се изплю върху офицерския пагон. Ако не той лично, то хората, които дават мило и драго да го спасят от правосъдието.

Днес, по време на поредната мярка срещу него, в съда прозвуча долната лъжа, че (видиш ли), някой бил платил на Соня Колтуклиева да падне на земята с риск за живота си, а после с месеци да носи тежките травми, нанесени й от един безмозъчен индивид на държавна хранилка.

Клеветата беше прочетена под формата на “свидетелски” показания от поредния кошаревски герой, решил да си купи “фабрика на 9-ти септември”.

Отвратително до каква низост може да стигне едно лице, уредено по втория начин в НСО за да замаже собствената си неправоспособност, тотална неподготвеност и липса на елементарно мъжество. Защото Мартин Варадинов няма правото да носи званието офицер, нито да отговаря за сигурността на хората в управлението.

С действията си той показа, че е нищо повече от квартален пернишки бабаит, способен само да разбутва пияни “винкели” пред местната кръчма. След изгонването си от службата тази “мишка със слушалка в ухото” (както вече го наричат професионални охранители, до които се допитахме) няма да припари не само до държавна работа. Варадинов няма да бъде взех дори за пазвантин на някой долнопробен лихвар от покрайнините. Защото дори в престъпния свят за тази позиция се търсят истински, корави мъже, а не поплювковци.

А с поведението си Мартинчо с разширените незнайно от какво зеници и празния поглед се показа като истинска мижитурка. Изплашена, страхлива и глупава. Липсваха му “топки” да помогне на Соня Колтуклиева след като я осакати, не посмя да я вдигне от земята и да окаже елементарна първа помощ, нищо че това е част от служебните му задължения.

Достраша го да се извини и като го доведоха окован с белезници в съда. Вместо това започна да мънка, че бил силно афектиран, изнервен “от нещо друго през деня” и не се поколеба да натопи шефовете си с твърдението, че “от горе” му разпоредили да пази Михаела Доцова далеч от Соня.

След като номерът не мина, защитниците му (не задължително адвокати) пробваха още по-кален трик - да фалшифицират свидетелски показания, клеветейки една журналистка, че уж била взела пари за да падне на плочките с риск за живота си. Някой го бил чул, друг го бил казал …. а Варадинов изкопа поредното дъно.

Ако имахме възможността да се изправим пред него (а такъв момент ще дойде рано или късно), бихме го попитали: Мартине, как ще се почувстваш ако друга безмозъчна горила изблъска и осакати майка ти? А жена ти? А децата ти? Ще приемеш ли показанията на кошаревските свидетели? Ще повярваш ли, че биячът е бил много афектиран или че някой от високо му бил разпоредил? Ти мъж ли си, човешко същество ли ти? Защото охранител и офицер не можеш да се наречеш, това е ясно.

Ти с действията си показа, че си мекотело, назначено в НСО да мъкне пазарски торби на случайни женици, влезли във властта по втория начин. И тук не говорим задължително за персоната, която охраняваше пред централата на “Прогресивна България”. Ти си знаеш какво визираме.

Ако ти е останало поне капка достойнство, то имай доблестта да погледнеш Соня Колтуклиева в очите и да се извиниш, да признаеш грешката си, ако не искаш и децата ти да носят твоя срам.

Източник: crimesbg.com