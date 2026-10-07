Спасителен план за Боянското блато - официално признават границите му с вписване в кадастъра

София прави ключова стъпка към трайното спасяване на Боянското блато. Направление "Градско планиране и развитие" към Столична община задейства процедура по изменение на кадастралната карта и специализираните устройствени планове. Целта е фактическото състояние на уникалната природна зона най-после да бъде официално признато от институциите.

С години съдбата на Боянското блато държи под пара общественото внимание. Граждански организации и местни жители водят постоянна битка срещу инвестиционния натиск, настоявайки за пълна защита на терена. Липсата на ясен статут до момента създаваше правни вратички, тъй като водният обект просто не съществуваше в официалните кадастрални регистри. Това несъответствие между реалността на терена и документите отваряше вратата за строителни апетити.

За да сложи край на тази парадоксална ситуация, общината стъпва върху специализирани хидроложки изследвания, приети от Общинския експертен съвет по устройство на територията още през юни 2022 година. Вземайки предвид точните изчисления за водното течение и границите на блатото, новите промени в картите ще осигурят правна сигурност.

Така бъдещите решения за развитието на района ще се базират единствено върху реалните природни дадености, предпазвайки Боянското блато от застрояване.

trud.bg