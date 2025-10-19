Скандал! Клевети и фалшиви обвинения съсипват репутацията на уважавана компания

В последните години все повече български предприемачи се сблъскват с нов феномен – разрушаване на репутацията и бизнеса им чрез публични клевети, разпространявани от бивши служители или партньори. Когато става въпрос обаче и за компания от сферата на банкиране и кредитиране, то тогава потърпевши стават и клиентите на компанията, подлъгани в желанието си за финансово благополучие. Такъв е случаят и с инвестиционната компания „Грийнбек Ай“ АД – една добре работеща компания, но попаднала на недобросъвестен служител, който на гърба на работодателя си мами клиенти и партньори.

От коректен бизнес модел до атаки с клюки

„Грийнбек Ай“ АД е акционерно дружество, което инвестира в недвижими имоти, търговски дружества и отпуска заеми на физически и юридически лица. Компанията работи в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1129 и Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) – не събира депозити, не е банка и не предлага публично ценни книжа.

Всичко изглежда нормално и надеждно докато през 2024 г. дружеството не наема един човек, който руши репутацията му – Александър Йорданов. Първоначално той е отговарял за връзка с инвеститорите, а по-късно му се поверяват и управленски функции и в друго свързано дружество – „Кредитен посредник“ ООД.

По-късно се установява, че Йорданов е действал извън предоставените му правомощия, организирал е срещи с хора, давал им устни обещания за „месечни плащания“ и за „ипотеки“, които никога не са били част от подписаните договори. При по-късно разследване в офиса са открити негови ръкописни бележки, показващи как е инструктирал лица да теглят кредити и какво да казват в банките.

Заблуждаващи обещания за имоти и „обезпечения“: Как са мамени работодатели и клиенти?

Александър Йорданов е въвел в заблуждение множество лица, които днес използва, за да прехвърля личната си вина и да прикрива отговорността си, показва разследване на редакцията ни. Назад във времето той се е самоопределял като „най-добрия търговец“ и „ла-ла-джия“ (човек на празни приказки), способен „да продаде всичко“. Постепенно обаче става ясно, че се възползва от нуждата на хората и е развил измамна маркетингова кампания на гърба на работодателите си. Чрез измамната си компания е обещавал месечни плащания, които уж да се използват от вложители за покриване на кредити, само за да реализира по-голям оборот и лична облага.

Според източниците ни, Йорданов е давал за пример единични случаи на временна помощ към клиенти, за да внушава системност.

За да склонява хора към „вложение“, Йорданов е обещавал от името на дружеството да бъдат ипотекирани имоти в тяхна полза или прехвърляни като обезпечение/осребряване.

„Това е неосъществимо и несъвместимо с нашия модел на работа – инвестиции в имоти и други активи, без подобни индивидуални обезпечения. Много клиенти очакваха друго, а при преглед на договорите си видяха, че не отговарят на уверенията на Йорданов. Сигналите към нас зачестиха, когато проблемът с кредиторите ескалира и той вече не можеше да ги „успокоява“ с протакане“, разказва пред медията ни представител на потърпевшето дружество.

Уведомяване на институциите, но и понасяне на икономически и репутационни щети

След серия от инциденти и оплаквания в края на ноември 2024 г., от „Грийнбек Ай“ АД и „Кредитен посредник“ ООД разбират на какъв служител са попаднали и че заблуждаването на клиентите се е превърнало в практика.

Александър Йорданов е незабавно отстранен и от двете дружества, до които е имал достъп, освободен е от ръководната си длъжност на управител в „Кредитен посредник“ ООД. Съдружниците на двете дружества, пострадали от действията му, взимат решението си единодушно, след като се установява, че Йорданов системно е нарушавал задълженията си, а на всичко отгоре е имал наглостта да си учреди конкурентно дружество без знание и съгласие на съдружниците (в противоречие с чл. 142 ТЗ).

Уведомени са контролните институции и партньорските банки, за да пресекат евентуални негови схеми, тъй като се допуска, че като управител на „Кредитен посредник“ ООД той е склонявал хора към теглене на кредити дори без нужда, само за да увеличава оборота с цел печалба. Дружеството е уведомило банките си партньори, като е изпратило писма за прекратяване на всякакви действия, свързани с него, и е сезирало икономическа полиция и прокуратурата за установените злоупотреби. Подадени са и жалби за клевета и набеждаване както от дружеството, така и от инвеститори, които са били подвеждани лично от Йорданов.

Въпреки това, банките прекратяват своите договори с дългогодишен партньор (от 2017 г.) и един бизнес вече е унищожен.

Така „Грийнбек Ай“ АД и „Кредитен посредник“ ООД за по-малко от година съсипват бизнеса си. Нелоялният им служител нанася финансови и репутационни щети, които водят до едностранно прекратяване на отношения от шест банки и една небанкова институция, до множество сигнали от клиенти, особено жени, за неприемливо и неморално поведение (вкл. нецензурно съдържание, непоискани съобщения със сексуален подтекст, натрапчиви контакти); влошени отношения с банкови служители поради неетично поведение и заобикаляне на процедури. Логично за така измамния образ на “финансовия шанаджия”, той се представя пред обществото с две жени, от които всяка една представя за своя съпруга в различни ситуации, пред различна аудитория.

Изнудване, присвояване и оказване на натиск

След като дружествата предприемат действия, Йорданов вместо „да се покрие“, нагло започва изнудване. Според източниците ни, по това време той присвоява фирмен автомобил и настоявал да бъде прехвърлен на негово име и името на жена му. Ако това не станело, заплашвал „идвам с медиите и институциите“ и „ще ви стоваря ада на главата“. Впоследствие се установява присвояване и на два смартфона от офиса. По тези факти текат досъдебни производства, уточняват представители на потърпевшите компании.

Йорданов обаче не спира. Той успява да разпространи чрез социалните мрежи и видео платформи твърдения, че компанията е „финансова пирамида“, въпреки че нито един договор на „Грийнбек Ай“ АД не съдържа клаузи за погасяване на чужди кредити или гарантирани 10% доходности.

Разследване през 2025 г. – разпитани банкови служители и схема с кредити

След година измамите на Александър Йорданов вече се разследват и в началото на т.г. Икономическа полиция при СДВР изиска сведения. Става ясно, че Йорданов е обект на сигнали и свидетелски показания от банкови служители, включително от УниКредит Булбанк и Пощенска банка. Той е съдействал по кредити без изискуем документ за насочване на клиента от посредник, вероятно, за да не се свързва официално участието му и името му да остане скрито при евентуално търсене на отговорност. Установява се, че е предпочитал клиентите да не се регистрират чрез кредитен посредник, а да ги води лично в клоновете, за да се усвояват кредити с изначална умисъл за невъзвращаемост. Заради измамите на Йорданов над 10 банкови служители се налага да дават показания в Икономическа полиция.

Но Йорданов има самочувствието на недосегаем: той продължава да броди и да търси жертви, включително чрез други дружества на подставени лица. След разкриването на подготвената от него компания „Търговски консултант АЙ“ ЕООД, той се скрива от съдебно преследване и започва да работи под прикритие. Класическо – наимето на жената, с която има извънбрачна връзка повече от 10 години, Йорданов учредява ново дружество. Вписано в БНБ като кредитен посредник под името „Вашият Кредит“ ЕООД, ЕИК 208126469, с формален едноличен собственик и управител Сашка Георгиева Хаджийска.

Законодателен вакуум – защо клюката побеждава закона

Разкритият случай може на мнозина да се стори частен. Ще си кажете: “Какво толкова? Една – две „ужилени“ фирми, няколко измамени“. Зад такива истории обаче се крие един модел, в който може да попадне всеки. Това е пример как бизнес може да бъде уязвим на организирани атаки от бивши служители, без държавата да предлага адекватна защита.

Българското законодателство не предоставя ефективна защита на работодателите и бизнеса срещу клевета и злонамерени публични кампании. Макар Наказателният кодекс да съдържа чл. 147–148 (клевета) и чл. 286 (набеждаване), процесите са бавни, скъпи и без гаранция за бързо възстановяване на репутацията. Няма специален закон и за защита на доброто име на компании или публични личности. На практика „действа клюката“ – който първи изговори обвинението, получава медийно внимание, а проверката на фактите идва късно и често не може да поправи щетите.

В други европейски държави и по стандартите на Европейския съд по правата на човека (чл. 8 от ЕКПЧ – право на защита на доброто име и личния живот) се изисква баланс между свободата на словото и защитата на репутацията. В България обаче липсват ускорени производства за защита на бизнеса от злонамерени кампании, както и задължение медиите да извършват задълбочена проверка на факти преди излъчване на тежки обвинения.

Историята на „Грийнбек Ай“ АД не е единична. Десетки компании и предприемачи стават жертва на бивши служители или партньори, които злоупотребяват с доверието им и после рушат публичния им образ с лъжи.

Юристи и експерти призовават, за да се пресекат такива случаи, бързи съдебни процедури за опровергаване на клевети, особено онлайн, както и по-високи санкции за умишлено увреждане на репутация. Юристи на засегнати компании вече са отправяли към законодателите препоръки за нормативно задължаване на медиите да проверяват факти преди излъчване на репортажи, съдържащи тежки обвинения, както и да има защита от злонамерени кампании, които целят да подкопаят доверието към тях.

Изложеният по-горе случай с „Грийнбек Ай“ АД показва колко лесно един недобросъвестен служител може да съсипе години коректен труд, да разклати бизнеса и да атакува собствениците. Но докато няма закон за бърза и ефективна защита срещу клевета и злонамерена дезинформация, всеки бизнес и публично лице в България остава беззащитно пред силата на слуховете и социалните мрежи.

Източник: afera.bg