СИГНАЛНО ЖЪЛТО! Различават ли пресаташетата на Иван Демерджиев менте от оригинал? Ако и за Кърджали имат такива “солидни” доказателства, България я чакат нови дела в Страсбург https://crimes.bg/vodeshha-tema/signalno-zhalto-razlichavat-li-presatashetata-na-ivan-demerdzhiev-mente-ot-original-3/195500 Crimes.bg

През 2016 г. бизнесдамата от Флоренция Алис Кози основава академия по висша мода. От тогава тя е обучила над 5 000 експерти, журналисти и служители в аукционни къщи безпогрешно да различават менте от оригинал. Познанията й са особено ценни за медийната гилдия, т.к. репликите все по-трудно се различават и не рядко дори публични личности биват хванати в крачка с дубликат.

Да разпознаеш ментето от оригинала в журналистиката се оказва сложна задача, особено за пресаташетата на Иван Демерджиев. При последното си участие в студиото на Генка Шикерова и Миролюба Бенатова, министърът се подхлъзна на коварна “жълта” динена кора, изкушавайки се да коментира уж марковата чанта на съблазнителна полицейска служителка.

Припомняме, че дни след последните парламентарни избори, няколко родни таблоида тиражираха фейк новината, че дамата, чието име е Миглена Радева се кипри с чанта Hermes за близо 80 бона в евро. За да стане клюката още по-пикантна, колегите бяха “пресметнали”, че изкусителката под пагон е плажувала в 5-звездния бутиков хотел Miramalfi в перлата на италианската Ривиера Амалфи за още 4 хилядарки на нощ. В публиката възникна логичният въпрос - от къде една служителка на репресивния апарат, с държавна заплата, си позволява такъв лукс. Значи или има богат покровител, или влиза в симбиоза с криминалния контингент, редяха конспираторите.

Темата услужливо беше вписана от авторите на пасквила в антикорупционната риторика на новите управляващи. Към Демерджиев заваляха призиви да разрине “агиевите обори” в ГДНП, където работи Миглена. Не че темата с корупцията е маловажна, но ние горещо бихме препоръчали министърът да се фокусира върху фактите.

Също така използваме случая да предложим на медийните му съветници и по-специално на пресцентъра в силовото ведомство кратък курс по разпознаване на ментето - не само в модата, но и измежду булевардните сензации. Това е важно, защото един солиден мъж и още повече министър не е длъжен да се вълнува от дрехи, обувки и чанти, но е грехота да бъде подвеждан от екипа си и да решава човешки съдби на база “кошаревски” кадри и коментари.

Ние нямаме претенциите на Алис Кози от Флоренция, но познанията на журналистите от светския ни отдел не им отстъпват. Признаваме си, че до преди Иван Демерджиев да подхване модната тема с чантата на полицайката, не се бяхме заглеждали във фотосите й. Кратък преглед на визуалния материал обаче ясно показа, че аксесоарът е много далеч от визията на оригиналната Mini Kelly на Hermes. Само човек, който е изключително бос по отношение на високите брандове, би могъл да припише коженото чантѐ от снимките на легендарната дизайнерска къща.

Когато основното твърдение в един обвинителен акт издиша, цялата конструкция на процеса се срива. Ако полицайката е отстранена защото на някой драскач му се е привидял Hermes, а армията от министерски пиари я е домързяло да направи проверка преди да представи фактологията на шефа си, това е много лош знак за ръководството на МВР.

За да не сме голословни ще отворим скоба, че много легални масови производители “крадат” дизайни от модните императори. Това се отнася до Guess, Zara, Max Mara, H&M, Self Portrait, Liu Jo и пр., които често заимстват от по-високия клас.

Брандът Vera Pelle от Италия, например, е изградил цялата си бизнес стратегия около “вдъхновението”, което черпи именно от Hermes и редовно лансира чанти, напомнящи техните. Важно е да уточним, че Vera Pelle е сред уважаваните производители на Ботуша, а техни кожени изделия се търгуват и у нас.

Това уточнение е ключово, т.к. имаме всички основания да твърдим, че огнената Миглена Радева от ГДНП се е снимала именно с чанта, вдъхновена от Hermes, която обаче в интернет се открива на хиляда пъти по-ниска цена. В буквалния смисъл. Тя струва скромните 79 долара и до скоро можеше да се закупи чрез родни сайтове за онлайн търговия.

Пишем всичко това не от нездраво любопитство към финансовия хал на разследващата полицайка, а за да покажем колко хлъзгав е модният терен и колко лесно дори най-информираните хора у нас, каквито без съмнение са ченгетата и техните пресцентрове, могат да изпаднат в нелепа, махленско-креватна риторика.

Разбира се, репортери от калибъра на Бенатова и Шикерова са свикнали да коментират важни държавни казуси, и не са длъжни да ограмотяват писачите, скалъпили сензацията с уж луксозната чанта. Но единственото, което подобни медийни фойерверки правят, е да изместят темата за истинската корупция в редиците на МВР. А тя е толкова дълбоко впита в системата, че малцина власт имащи биха дръзнали да я разровят. И често сериозната работа я вършат истинските разследващи журналисти.

Любопитна подробност е, че в серията публикации, посветени на Миглена Радева, фигурират и имената на доста по-високопоставени полицейски служители като например Венелин Младенов и Емил Пармаков. Мъже с власт и много информационни ресурси, чиито “подвизи” бяха подробно и напоително разкрити. Само че докато Демерджиев се хвали как е отстранил красавицата от ГДНП, някак разсеяно пропуска факта, че Пармаков към днешна дата е ВПД директор на ГДНП, а Младенов дори е повишен в зам.-директор на главната дирекция.

Ние не сме сред най-големите феминисти в медийната гилдия, но ако една жена е отстранена само защото изглежда добре, радва окото и се носи елегантно, тенденцията е тревожна. Да не говорим, че уж скандалните кадри, където тя е облечена с лека рокличка, са заснети на плажа. Нима някой очаква вместо с бански, един държавен служител да се изтяга на шезлонга по костюм и бяла риза? Щеше да е несериозно ако не беше нелепо това да бъдат доводи за рокадата.

Не знаем какви други провинения би могла да има Радева, защото в интервюто си министърът се съсредоточи главно около аутфита й и няколко снимки от морска почивка. Ето защо решихме да се разровим и в тази тема.

Екипът ни установи, че дори в ексклузивни хотели на италианската Ривиера, цените при ранно записване за началото на сезона са доста по-поносими и вместо 4 хил. евро на нощувка, реално няколко дни релакс излизат десет пъти по-евтино - около 400 евро на вечер. Който не вярва, може да провери лично. Ние го направихме и точният ценови разчет се пази в редакцията. За пет дни госпожа Радева би следвало да е платила не повече от 3500 евро. Сума, която вече искат дори треторазрядни хотелчета по Южното Черноморие.

Накратко - цялата сага с публикуването на жълтите сензации за чанти и почивки, започва да намирисва на активно мероприятие, в което Иван Демерджиев е въвлечен най-вероятно без да има вина. Новите управляващи са безкрайно чувствителни към медийни сензации, а в името на рейтинг и обществено одобрение са готови на крайни действия. Което би било похвално ако се отнася до истинската корупция по високите етажи на властта. Когато касае менте-чанти “куча марка” за 79 долара, вече изглежда несериозно и нездраво.

По тази логика изниква резонният въпрос дали всички твърдения на вътрешния министър имат нужната дълбочина като мотивите за отстраняването на служител с дългогодишен опит в разследването? Да не би доказателствата за кмета на Кърджали да са също толкова “солидни”? Защото ако събирането на информация през пръсти е станало норма в МВР, то можем ли да очакваме Иван Демерджиев да предизвика нова серия дела срещу България в Страсбург?

Оставяме читателите сами да си дадат отговор.

Източник: crimesbg.com