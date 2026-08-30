Ще оправдаят ли бившия полицай Лапков, убил и нарязал на парчета крадец рецидивист? Фермерът от Съединение може да се измъкне от затвора по подобие на лекаря Иван Димитров, гръмнал обирджията Жоро Плъха от упор https://crimes.bg/vodeshha-tema/shte-opravdayat-li-bivshiya-policay-lapkov-ubil-i-naryazal-na-parcheta-kradec-recidivist-3/200070 Crimes.bg

Бившият капитан от полицията Тодор Лапков е задържан и обвинен за жестокото убийство на 21-годишния ромски рецидивист Митко Димитров край град Съединение. Според разследването през нощта на 13 срещу 14 август младият мъж нахлул в стопанството на фермера с намерение да извърши поредната кражба, след като седмица по-рано оттам изчезнали парични средства. Последвала кървава самоотбрана, при която Лапков срязал гърлото му с криви кукуриги, а впоследствие разфасовал трупа и го натъпкал в чували. Пред Окръжния съд в Пловдив бившият полицай заяви, че е действал при неизбежна самоотбрана и е скрил тялото заради страх от отмъщение.

Адвокатите на Лапков се позовават на казуса с д-р Иван Димитров, който през 2018 година застреля Георги Джевизов – Плъха при опит за кражба в града под тепетата. След дългогодишни съдебни процеси и първоначални опити за прикриване на следите, Върховният касационен съд окончателно оправда медика, приемайки че той е имал законно право да се защити от непосредствено противоправно нападение. Сега защитата на фермера се опитва да използва същата успешна схема, въпреки че бруталното разчленяване на човешкия труп силно усложнява тежката ситуация.

Случаят предизвиква сериозни обществени дискусии за строгите граници на неизбежната самоотбрана и възможните етнически напрежения в целия регион при евентуален спор относно тежестта на бъдещата съдебна присъда. Магистратите ще трябва да преценят всички факти по това сложно дело с повишено внимание.

Източник: Уикенд