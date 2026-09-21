Чешкият премиер Бабиш: Европа плаща за всичко и е в опасност https://crimes.bg/vodeshha-tema/cheshkiyat-premier-babish-evropa-plashta-za-vsichko-i-e-v-opasnost/201664 Crimes.bg

Европа трябва да поеме инициативата по отношение на войната в Украйна. Тя продължава вече 1666 дни, което е повече от Първата световна война. Хора умират, страната е разрушена. И Европа трябва да поеме инициативата по отношение на войната, защото това е преди всичко наш проблем. Това каза министър-председателят на Чехия Андрей Бабиш пред bTV.

Той е един от най-богатите премиери в Европа. Идва от света на големия бизнес и казва, че отношенията в бизнеса са по-честни от тези в политиката.

Прага продължава да координира инициативата за боеприпаси за Украйна, макар и при финансиране от други държави, а Бабиш участва и в срещата на "Коалицията на желаещите“ през юли. В същото време той остава един от най-острите критици на европейската Зелена сделка.

"Имаме дипломати, трябва да поемем инициативата и, разбира се, заедно с президента Зеленски да намерим решение за прекратяване на войната", допълни чешкият премиер.

Попитан за думите на своя домакин, министър-председателя на България Румен Радев, че "Европа може да съществува без Русия, но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия“, Андрей Бабиш отговори: "Вижте, ние сме в Европейския съюз, ние сме в НАТО, имаме съюзници. Проблемът е, че Европа трябва да поеме инициативата по отношение на войната".

Припомняме, че премиерът на Чехия беше на посещение у нас тази седмица. Двамата с Радев обсъдиха общото си сътрудничество по отношение на ядрените проекти.

Бабиш коментира и чешката инициатива за боеприпаси за Украйна. Той обясни, че преди изборите е критикувал инициативата, защото не е знаел подробности за нея.

"Първо, ние не знаехме нищо за инициативата за боеприпасите. Второ, преди изборите обещахме, че няма да изпращаме пари на Украйна, защото нямаме достатъчно пари за чешките граждани. А предишното правителство в продължение на една година говореше за войната и за Украйна. Те не говореха за чешките граждани. Затова загубиха изборите, въпреки че всички медии ги подкрепяха“, смята той.

По думите му промяната е дошла, след като е станало ясно, че компаниите, участващи в инициативата, плащат данъци в Чешката република.

"Когато научихме за инициативата за боеприпасите и разбрахме, че тези компании плащат данъци в Чешката република и това носи приходи на бюджета, продължихме с тази инициатива“, заяви Андрей Бабиш.

Той направи коментар и относно влизането си в политиката. Той каза, че е дошъл от бизнеса и не се чувства като политик.

"Когато си млад, имаш мотивация да бъдеш богат, да имаш апартамент, кола, семейство – всичко. И после може би да постигнеш нещо в бизнеса. А когато станеш по-възрастен, мотивацията се променя, както стана в моя случай“, обясни Бабиш.

Премиерът добави, че не може да каже дали решението му е било добро за него, за семейството му и за компанията, от която е бил длъжен да се откаже.

"Но се надявам – и хората, които ме познават, знаят, че направих много положителни неща за нашата страна, когато бях министър на финансите. Имах излишък, намалих дълга, борех се срещу измамите с ДДС. Започнахме бум с магистралите и други неща“, каза той.

Според него началото е било свързано с корупцията.

"Началото беше в това, че мразя корупцията. И като предприемач през 2011 г. публично казах каква е корупцията в Чешката република. И тогава търсех някой, който да бъде новото лице на една нова антикорупционна партия. И не го намирах“, разказва Бабиш.

Той подчерта, че идва от бизнеса и прави сравнение между бизнеса и политиката.

"Аз идвам от бизнеса. Не се чувствам като политик. Аз съм бизнесмен. В бизнеса всичко се прави с ръкостискане. Можеш да излъжеш в бизнеса два пъти: за първи и последен път. Това са два пъти. Защото след това всички ще разберат, че не си държиш на думата. А това е много важно в бизнеса. В политиката е нормално. Те лъжат. Повечето хора в политиката са там заради себе си“, смята Бабиш.

По темата за коалицията си той заяви, че партията на Томио Окамура е настоявала за референдум за ЕС и НАТО, но такъв няма да има.

"Защото казахме "не“. Лесно е“, казва той.

"Коалиционните партньори са различни, имат различни програми. Но в крайна сметка условието беше, че отказахме да организираме такъв референдум“, посочва Бабиш.

Той коментира и Зелената сделка. Според него тя е била обещана от Ангела Меркел в Сибиу през 2019 г. и тогава е била "съвсем различна история“.

"През 2026 г. те не изпълниха обещанието си. Така че днес сертификатите ETS-1 унищожават индустрията, а ETS-2 ще унищожи живота на всички европейски граждани и ще влоши положението с капацитета на рафинериите. Вече загубихме 40% от капацитета, 35 рафинерии бяха затворени“, казва Бабиш.

Той допълни, че ако ETS-2 бъде приложена, още капацитет ще напусне Европа.

"Ако ETS-2 бъде приложен, още капацитет ще напусне Европа, както американските рафинерии или инвеститорите, защото те няма да продължат да поддържат рафинериите в работен режим“, каза той.

Бабиш сподели и повече за възможностите за общи проекти между Чешката република и България, включително в областта на рафинериите.

"Много е интересно, че имате рафинерия, която е специална. Защото е нещо като… Същото е като в Германия – собствениците са от Русия, но българската държава я управлява, има санкции и така нататък. Но е жалко, че този капацитет на рафинерията не се използва. Използва се само наполовина – 6 милиона, тоест 50%“, обясни той.

Според него в Европа няма достатъчно капацитет на рафинерии.

"Сега нямаме достатъчно капацитет на рафинерии в Европа. И сега те правят много пари, защото маржът при рафинериите сега е десет пъти по-висок. Така че причината за високите цени на дизела и бензина не са само високите цени на суровия петрол, а и това, че няма достатъчно капацитет“, добави Бабиш.

Той допуска вариант за бизнес модел, при който суров петрол да се преработва в българска рафинерия.

"Може би можем да намерим някакъв бизнес модел, при който да преработваме суров петрол във вашата рафинерия и да вземаме готовите продукти“, посочва той.

По темата за отношенията между ЕС и Вашингтон Бабиш заяви, че отношенията му с президента Тръмп са много добри.

"Посетих го през 2019 г. Имаме горе-долу една и съща програма, най-вече срещу незаконната миграция. Но отношенията между страните от ЕС сега не са идеални, но не говоря от името на всички страни. Ние все още имаме добри отношения. Правим много бизнес“, казва той.

Той допълва, че Чешката република се опитва да получи дългосрочен договор за втечнен природен газ.

"Правим бизнес, ние сме съюзници и, разбира се, НАТО без Съединените щати е, как да кажа, не е истинско НАТО“, заяви Бабиш.

Попитан какво е най-важното за страни като Чешката република и България, той отговори: "Мирът“.

"Никой не говори за мир. Всички говорят за война. Много лидери говорят, че вероятно Русия ще нападне една от страните от НАТО, което, разбира се, е лошо. А Европа е пасивна“, смята Бабиш.

Според него Европа плаща за всичко.

"Ние даваме пари на Украйна. Европейският съюз дава пари на Украйна. Плащаме на Украйна пари за американски оръжия. И ние страдаме най-много заради тези две войни и всички тези безумни решения на Зелената сделка. Това е едно и това е две. Така че Европа е в опасност“, заключи Бабиш.

https://www.focus-news.net/