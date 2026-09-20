SpaceX покани българския пилот Николай Калайджиев за две мисии в Космоса

Моят мениджър беше във Вашингтон, говори с централата на SpaceX и специално от Лос Анджелис дойдоха да ни гледат. Толкова бяха впечатлени, че на следващия ден ни предложиха да участваме в две мисии не само като част от екипажа, а аз да съм пилотът на самата мисия, което е огромна оценка за мен и моя екип. Това сподели българският пилот Николай Калайджиев в ефира на bTV след като "Гинес" официално признаха неговото постижение.

Той е първият човек, извършил над 1000 излитания и кацания в рамките на един ден на летището в Горна Оряховица.

Пилотът направи 1021 излитания и кацания за 14 часа и 28 минути, като преди всяко кацане той изпълнява полет по кръг.

"Преди три дни аз и моят екип разбрахме, че успяхме да направим нещо, което всички мислеха, че е невъзможно. Изпитахме огромна радост от това нещо и България може да се гордее“, каза Николай Калайджиев.

Той сподели, че напрежението е било много голямо, защото до последния ден вечерта е имало много неща, които е трябвало да се стиковат за световния рекорд.

"Беше дошла космическа компания от SpaceX да ни наблюдават. Отделно от това екипът работеше над два месеца и половина денонощно. Всички си мислеха, че вероятността да стигнеш до крайния резултат е под 1%. Можете да си представите колко голямо беше напрежението“, разказа още пилотът.

По думите му едно такова събитие ще даде огромен тласък в развитието на нашата нация.

За Николай Калайджиев това е шести пореден световен рекорд.

"За мен и моя екип не е важна бройката световни рекорди, нито колко излитания и кацания сме направили. По-важното за нас е самото послание – то е насочено към децата и подрастващите да вярват повече в себе си и да мечтаят смело. А към възрастните е малко да се замислят дали правят нужното да изпълнят мечтите си“, каза Николай Калайджиев.

С екипа си той планира да достигнат до места, където човечеството не е достигало досега.

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