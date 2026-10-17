Румен Радев издига Мая Манолова за кмет на София

Мая Манолова е посочена от Румен Радев за бъдещ кандидат за кмет на София от партия „Прогресивна България“. С цел изграждане на висок обществен рейтинг тя е назначена за председател на Комисията за защита на потребителите с решение 719 на Министерския съвет. Политическата формация разчита на активните ѝ действия срещу високите надценки на хранителните стоки в големите вериги магазини, като за необосновано оскъпяване са предвидени глоби в размер на до 50 000 евро. Кампанията ѝ предвижда също проверки на цените на лекарствата, болничните услуги, банките и мобилните оператори.

Тайна социология на партийните експерти дава сериозни шансове на Манолова за победа на столичното кметско състезание. През 2019 г. тя загуби оспорвания балотаж срещу Йорданка Фандъкова, която тогава събра 49,98% от вота срещу 45,13% за кюстендилката. Номинацията ѝ сега се подкрепя от областния координатор Димитър Здравков и от Николай Копринков, докато настоящият градоначалник Васил Терзиев отчита едва 14% подкрепа според последните проучвания. Въпреки ниския рейтинг Терзиев вече обяви, че възнамерява да участва отново в предстоящата битка.

Приятелските връзки между Манолова, съпруга ѝ Ангел Найденов и държавния глава датират от години, като тя бе и част от инициативния комитет за втория му мандат през 2022 г. Анализаторите предвиждат сериозна конкуренция в лицето на Борис Бонев, Ваня Григорова и Андрей Гюров от демократичната общност. Вотът се определя като ключова стъпка за затвърждаване на влиянието на президента в столицата. Предстои Изпълнителният съвет на партийната структура официално да утвърди кандидатурата ѝ заради защита на обществения интерес.

Източник: Уикенд