Разследват оръжейни босове от България за корупционни схеми с министри на Зеленски Предложили подкуп от $10 милиона на българин, за да уреди продажбата на ядрените реактори от АЕЦ „Белене“ на Украйна https://crimes.bg/vodeshha-tema/razsledvat-orazheyni-bosove-ot-balgariya-za-korupcionni-shemi-s-ministri-na-zelenski-3/178097 Crimes.bg

Мастити оръжейни и енергийни търговци от България са обект на разследване от Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) като част от гигантска схема, свързана с енергетиката и Министерството на отбраната в Киев. Преди седмица министърът на правосъдието в Украйна Герман Галушченко беше отстранен от длъжност, а министърката на енергетиката Светлана Гринчук подаде оставка на фона на разследването на разразилия се голям корупционен скандал с отклонени стотици милиони евро. В сряда вечерта стана ясно, че тя е избягала от родината, предусещайки ареста си.

Според разследването на Националното антикорупционно бюро на Украйна доверени министри и хора от най-близкото обкръжение на президента Володимир Зеленски са изградили мащабна схема за оказване на влияние върху стратегически държавни предприятия, включително националната атомна енергийна компания „Енергоатом“ и министерството на отбраната на Украйна.

Твърди се, че корупционната схема е била движена от Тимур Миндич - бивш бизнес партньор на президента Зеленски в продуцентската компания „Студио Квартал 95“, където настоящия държавен глава изгради кариерата си на комик, преди да спечели президентските избори в Украйна през 2019 г.

Бившият министър на енергетиката на Украйна Герман Галушченко

Сред разследваните са Игор Миронюк, съветник на министъра на енергетиката, Дмитро Басов, изпълнителен директор по физическа защита и сигурност в „Енергоатом“, Герман Галушченко, който е бил министър на енергетиката до юни 2025 г., както и наследилата го на поста Светлана Гринчук.

Според запознат от родните служби за сигурност разследващите от НАБУ работят съвместно с агенти на ДАНС по разплитането на корупционна схема, свързана с оръжейни доставки от България към Украйна.

Схемата е била ръководена от Тимур Миндич и неназован съветник на министъра на отбраната на Украйна Рустем Умеров, които многократно са завишавали цената на оръжия и муниции, пристигащи от България след 2022 г.

Твърди се, че босовете на българската оръжейна компания „Сейдж Консултантс“ Христо Христов и Генчо Христов са платили подкупи в общ размер от над 50 милиона долара на някогашния съдружник на Володимир Зеленски -- Тимур Миндич, за да бъде завишена чувствително цената на произведени в техните оръжейни заводи картечници, противопехотни мини, гранати и боеприпаси за нуждите на армията на Украйна.

През лятото следователи от Националната следствена служба (НСлС) и антимафиоти от ГДБОП нахлуха в офиса на оръжейното дружество „Сейдж Консултантс“ на столичния бул. „Черни връх“ и обискираха частни адреси в страната, свързани с бизнесмените Христови.

Според запознат акцията срещу оръжейните босове Христо и Генчо Христови е била по искане на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ), което още оттогава води разследване за корупционни престъпления в Украйна, извършвани при търговия с оръжие на завишени цени.

Запознати с разследването издават, че българските бизнесмени са изкупували предварително и на силно занижени цени произвеждани в България оръжия, които впоследствие са продавали многокатно по-скъпо в Украйна, плащайки подкупи на хора от най-близкия кръг на Володимир Зеленски. От своя страна посредниците в Украйна са фалшифицирали документи и са надували чрез сложна схема от посреднически дружества цената на оръжията.

„От Националното антикорупционно бюро на Украйна разследват три български оръжейни дружества като част от корупционната схема на високо политическо ниво в Киев. Това разследване все още не е приключило и не е обявено официално“, признава високопоставен агент от ДАНС.

Според думите му български енергийни босове също са въвлечени в корупционния скандал в Украйна, а две родни компании са плащали подкупи в размер на между 15 и 20% от стойността на договори за доставка на резервни части за украинската енергийна компания „Енергоатом“.

Според разследващите в Украйна чрез „Енергоатом“ са източени над $450 милиона, като финансовата част на схемата е действала чрез мрежа от компании и офшорни структури, наречена в разследването „пералня“. Офисът й се е намирал в центъра на Киев. Там се е поддържала „черната книга“, съхранявали са се парични средства и са се записвали всички транзакции. Оперативният отдел е бил ръководен от мъж с прякор Шугърмен -- вероятно един от братята Цукерман, Михаил или Александър, също свързани с продуцентската компания „Квартал 95“. Братята Цукерман и Тимур Миндич са напуснали Украйна още преди седмица и предстои да бъдат обявени за международно издирване.

Твърди се, че Тимур Миндич и бившият министър на енергетиката на Украйна Герман Галушченко са планирали да приберат под масата над 150 милиона евро от неслучилата се сделка с двата ядрени реактора от АЕЦ „Белене“.

Те трябваше да бъдат използвани за доизграждането на блокове З и 4 на Хмелницката атомна електроцентрала (ХАЕЦ), като за целта Украйна трябваше да ги закупи от България срещу сумата от над 1,2 милиарда лева. Тази пролет обаче сделката по продажбата на произведените в Русия атомни реактори неочаквано пропадна, след като България отказа да ги продаде. Бившият военен министър и вицепремиер Атанас Зафиров аргументира провалената сделка с необходимостта ядрената енергетика в България да се развива, както и с глобалното повишаване на цените на електроенергията. Като неофициална причина за провалената сделка обаче се сочи нежеланието на България да се конфронтира пряко с Русия.

Според разследващите от Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) емисари на вече бившия енергиен министър Герман Галушченко предложили подкуп от 10 милиона долара на влиятелен български енергиен бизнесмен, ако той успее да помогне за финализирането на сделката за ядрените реактори. Българинът обаче отхвърлил офертата.

Украинците планирали да завишат цената на двата руски реактора ВВЕР-1000, четирите парогенератора и четирите циркулационни помпи за АЕЦ „Белене“, намиращи се на склад на площадката край Дунав чрез многократно завишаване на разходите по логистиката и по превоза на оборудването и по този начин да отклонят поне 150 милиона евро от енергийната сделка.

Източник: Уикенд