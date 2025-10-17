ПРОВАЛ! “Люлин” затъна в боклуци, Терзиев пак излъга (СНИМКИ)

Грандиозен провал за Васил Терзиев. Лъснаха лъжите му, че няма да допусне София да затъне в отпадъци. Сред най-засегнатите от кризата райони е “Люлин”, който вече прилича на истинско сметище. Контейнерите са пълни до връх и преливат, а около тях се издигат планини от смърдящи купчини, пълни гнусни и заразни боклуци. Покрай смрадливите кофи логично са се заселили и развъдили всякакви гадини - от глутници помияри, през колонии с плъхове до пренасящи болести насекоми, които след това влизат в домовете на хората.

Комсомолският ентусиазъм на “добрите” десни сили да извозват чувалите със смет от един квартал в друг се стопи като лански сняг. Верни на природата си, феновете на ППДБ и “Спаси София” направиха пърформънс с черните чували, вмирисаха си колите, снимаха се и до там свърши всичко. Дори хиперактивният Борис Бонев, който не пропуска повод да напълни фейсбук с активностите си, този път предпочете да потича на неделния маратон вместо да помпа бицепси, бутайки контейнери и вдигайки торбите с гадости.

Накратко - Васил Терзиев за пореден път се издъни в некадърността и ината си. Заради нефелно изготвените тръжни процедури, сега два от най-големите и гъсто населени райони ще плащат със здравето и спокойствието си. А още не е паднал сняг. Но с първите не изринати пресни апокалипсисът ще стане факт, категорични са столични еколози и медици, ужасени от пълзящите зарази и претъпкани кошове.

Източник: informiran.net