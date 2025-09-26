Прокуратурата отказва да разследва имотна измама за 50 млн. лв. на бившия депутат Николай Пехливанов

Прокуратурата упорито отказва да образува разследване за имотна измама и пране на пари срещу бившия депутат от „Атака“ (2009-2013) и настоящ крупен строителен предприемач и мастит търговец на луксозни имоти Николай Пехливанов, който е обвиняван от множество ужилени от свързаното с него дружество „Грийнлайф Пропърти“ ЕООД в сенчеста схема за над 50 млн. лв.

През последния месец куп измамени семейства, платили авансово през 2021 и 2022 г. стотици хил. евро за покупка на апартаменти в жилищен комплекс край софийския парк „Възраждане“ бяха полети със студен душ от Николай Пехливанов, който едностранно е прекратил предварителните им договори с мотив „стопанска непоносимост“. В уведомленията, които десетки чакащи жилището си хора са получили в периода между 10 август и 15 септември от компанията "Грийнлайф Пропърти“ ЕООД им съобщават, че „фирмата не е в състояние да довърши обекта“ и затова се оттегля. Няколко седмици преди това – на 28 юли 2025 г., дружеството на Николай Пехливанов ударно разпродава 150 платени авансово апартамента на новосъздаденото акционерно дружество „Резидиа груп“ АД, представлявано от Надя Драгомирова. Сделките са изповядани при един и същи нотариус, а целта е очевидна – стремеж към двойно по-висока продажна цена на имотите в сравнение със сключените преди около 4 години предварителни договори за продажба.

Става въпрос за имотна измама в особено големи размери. На практика Николай Пехливанов построи огромна жилищна сграда с пари на стотици частни инвеститори, които сега оставя на улицата, за да спечели поне 50 млн. лева от тази почти криминална схема. Оказва се, че това е утвърден начин на работа в свързаните с него строителни фирми, тъй като същото бандитско упражнение е приложено и спрямо купувачите „на зелено“ в жилищен комплекс „Нова Дружба“ – там има над 40 човека с едностранно прекратени договори за закупуване на жилища“, разкрива потърпевш от измамата на някогашния народен представител от „Атака“ и бивш областен управител на София Николай Пехливанов.

Пострадалият и още няколко „ужилени“ купувачи на апартаменти в новостроящия се жилищен комплекс до столичния парк „Възраждане“ са подали сигнал за измами в особено големи размери в прокуратурата, но са получили отказ от държавното обвинение да бъде разследвано наличието на престъпна схема с мотив, че става въпрос за частни търговско-правни отношения.

„Сезирахме прокуратурата, омбудсмана, както и медиите, но мой познат от Софийска районна прокуратура ме предупреди да съм готов да пия една студена вода – никой нямало да разследва Пехливанов и свързаните с него фирми въпреки наличието на измама и съмнения за пране на пари. Много магистрати и политици си пазаруват имоти в България и чужбина с посредничеството на Николай Пехливанов и съпругата му, която е собственичка на най-голямата агенция за покупко-продажба на луксозни имоти“, жалва се измамен от 63-годишния строителен предприемач.

Частното разследване, което „ужиленият“ е провел, е установило, че теренът до парк „Възраждане“, върху който „Грийнлайф Пропърти“ ЕООД вдигна жилищна кооперация с 600 апартамента и излъга стотици, че ще им построи нови домове, е придобит на безценица от частното дружество през 2018 г., когато Николай Пехливанов беше областен управител на София. „Докато той е изпълнявал функцията на териториален едноличен орган на изпълнителната власт в България, е придобил на „погребални цени“ десетки общински терени в цяла София, които сега ударно се застрояват от свързаните с него, съпругата му и баща му Янчо десетки строителни дружества.

Не им стига тази измама, а сега реализираха групов обир срещу поне 150 свои кредитори на обща стойност поне 50 милиона лева. Подготвям нов сигнал до прокуратурата, който ще изпратя и до министъра на правосъдието Георги Георгиев и до медиите с надеждата поне да бъде осветено едно от скритите лица на имотната мафия в София.

Аз съм инвестирал 150 000 евро в покупката на апартамент, останаха ми да доплатя още 25% или 45 000 евро за имота, но се оказа, че жилището ми е продадено наново на друго дружество, а моят контракт е анулиран едностранно. Дори и да ми върнат парите, с тях сега не мога да си купя жилище. Моят апартамент вече се търгува срещу 400 000 евро“, отчаян е от сътворената от Николай Пехливанов измама 63-годишният софиянец Чавдар В. За покупката на ново жилище той продал стария си панелен апартамент в „Стрелбище“ и се изнесъл да живее под наем, а сега ще му се наложи да напусне родния си град София.

Друга потърпевша разказва, че е подписала договор през лятото на 2021 г., когато плаща 25%, при акт 14, който е бил готов през 2023 г. „Платих още 25%, а закъсня с крайните срокове, но строежът, макар и по-бавно, вървеше. И точно когато трябваше да платя последните 25% от сумата за ново жилище, договорът ми беше едностранно прекратен, а апартаментът ми – продаден на новорегистрирана фирма. Къде е държавата? Докога хората, ще бъдат нагло ограбвани без никакви последствия за извършителите!?“, през сълзи споделя 57-годишна жена, вложила всичките си спестявания в имотната „пирамида“ на Пехливанов.

Хора, изгубили парите си, за да финансират строителството на жилищната кооперация край парк „Възраждане“ на бившия депутат от „Атака“ твърдят, че до този момент нямат предложения за индексация, нито вариант за връщане на пари, а също и неустойка, която от фирмата дължат заради инфлационните причини.

„Казаха ми само „дайте си банковата сметка, за да ви върнем каквото сте платили“. Не знам дали ще възстановят парите, но дори и да ги възстановят, не е честно – тези пари са платени преди 4 години, апартаментът е готов, а аз съм платил за него 75% от стойността му“, твърди един от близо 150-те измамени от строителната компания „Грийнлайф Пропърти“ ЕООД.

Преди дни от дружеството, свързано с Николай Пехливанов, се оправдаха с позиция до медиите, че инфлационният натиск е поставил „много от нашите проекти под риск поради невъзможност да се изпълнят първоначално планираните бюджети“. От „Грийнлайф Пропърти“ ЕООД твърдят, че инфлацията в строителството е достигнала нива от 90-100% и че това е наложило „прекратяване на част от предварителните договори поради възникнали обективни и непредвидими обстоятелства. Дружеството остава отворено за диалог и постигане на разумни споразумения“.

През последните две десетилетия роденият в Бургас през 1972 г. Николай Пехливанов се утвърди като крупен имотен бос, изградил над 20 ваканционни селища в Созопол, Пампорово и Банско, както и множество жилищни сгради в София. Пехливанов, който е дипломиран инженер по промишлено и гражданско строителство от Университета по архитектура, строителство и геодезия в София, основава строително-инвестиционната си компания „Грийн Лайф“ през 2004 г. Чрез нея и чрез десетки други строителни компании под негов контрол, бизнесменът сложи ръка върху десетки апетитни парцели през последните години.

През 2009 г. чевръстият бургазлия стана депутат в 41-вото Народно събрание като част от листата на „Атака” на Волен Сидеров. През 2015 г. Пехливанов беше избран за общински съветник в Столичния общински съвет и съумя да заеме поста заместник-председател на СОС. Две години по- късно, през месец май 2017 г., той беше назначен за областен управител на София и изкара на благия пост до пролетта на 2021 г., когато беше отстранен от служебния премиер Стефан Янев. Богатството на Николай Пехливанов се оценява на над 300 милиона лева.

Любопитен детайл е, че в структурата на Николай Пехливанов работи известната и уважавана журналистка и писателка Мария Касимова-Моасе, която бе кандидат за вицепрезидент. на изборите през 2021 г., когато се яви на вота заедно със съдия Лозан Панов. Кандидатурата им бе подкрепена от „Демократична България” и – каква ирония! – „Правосъдие за всеки. Касимова-Моасе от около година е главен редактор на луксозното. списание „Unique Estate", което се издава от едноименното дружество за търговия с премиум имоти, управлявано от съпругата на Пехливанов. Реклами на „Грийнлайф Пропърти” може да се видят във всеки брой на списанието.

Източник: Уикенд