Украинските военни отвлекли българина Любомир Киров, си поискали $30 000, за да го оставят да избяга

Българинът Любомир Киров, който на 1 септември беше отвлечен на улица в украинския град Одеса от местната служба за военна мобилизация ТКЦ и изпратен на фронта, за да воюва с Русия, е бил спасен от мобилизация в украинската армия от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

В сряда 28-годишният Любомир Киров, който има и украинско гражданство, тъй като майка му е украинка, беше освободен от военна служба след 23 дни, прекарани в наказателна рота във военно поделение в Украйна, и вече не подлежи на мобилизация в армията, тъй като е с официално издаден ТЕЛК в България заради сериозно увреждане на дясната ръка.

Решаваща задкулисна роля за освобождаването на младия българин е изиграл лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който е провел продължителен разговор с посланичката на Украйна в България Олеся Илашчук. Пред нея Борисов изложил тезата, че случаят с мобилизацията на Любомир Киров в армията на Украйна служи като гориво за руската пропаганда и че евентуална бъдеща смърт на българина на фронта ще развихри същинска истерия у нас. „Ще започнат внушения, че български инвалиди умират на фронта за Украйна и ще се създадат настроения срещу хилядите украинци, които получиха убежище в България“, обяснил Бойко на посланик Илашчук. Преди това неформален разговор с украинската посланичка е провел и външният министър Георги Георгиев.

Президентът Румен Радев също направи коментар и часове преди освобождаването на Любомир Киров призова Министерството на външните работи за спешни действия за решаване на казуса. Твърди се, че посланик Олеся Илашчук е издействала освобождаването на Любомир Киров от армията след разговор с външния министър на Украйна Андрий Сибига.

28-годишният Любомир Киров, който е родом от Сандански, заминава за украинския град Одеса през 2018 г., за да се грижи за болната си баба. След навлизането на руската армия в Украйна през февруари 2022 г. Любомир остава в Одеса и отказва да се прибере в България, тъй като майка му и баба му не искат да изоставят родината си. Младият мъж е нямал притеснения, че ще бъде мобилизиран на фронта, тъй като е с ТЕЛК за инвалидност – през 2014 г. желязна преса премазва дясната му ръка и оттогава той не може да си служи с нея.

На 1 септември привечер Любомир излиза от дома на баба си, за да изпуши цигара на улицата. Приклещен е от трима цивилни от Одеската служба за военна мобилизация ТКЦ, които го качват насилствено в джип и го отвеждат във военно поделение. Близки до семейството на мобилизирания българин разкриват, че украинските военни са поискали 30 000 долара подкуп от Любомир Киров, за да го пуснат да се прибере у дома си, като искането на рушвета се е случило още на 2 септември, когато 28-годишният българин с украинско гражданство е бил разпределен във военна рота в поделение в близост до район с активно протичащи бойни действия.

„На Любомир е било обяснено, че има вариант да се измъкне – трябвало е да се свърже с негов близък и да му обясни къде да донесе сумата от 30 000 долара. След като парите бъдат платени, Любомир е щял да бъде изведен тайно от поделението от украински военни, а в документацията е щяло да бъде записано, че е избягал сам и че се води „дезертьор“. Военните му казали, че след като го оставят да избяга срещу пари, ще трябва да се укрива, докато свърши войната“, разказва запознат с историята.

Любомир и семейството му обаче не са разполагали с необходимата сума, а освен това младият мъж с ТЕЛК се е опасявал, че ще си навлече бъдещи проблеми, ако бъде вписан като дезертьор.

През последните месеци има регистрирани стотици подобни случаи в Украйна – службата за военна мобилизация отвлича от улиците на големи и малки градове млади мъже, след което от близките им се искат подкупи в размер от 10 000 до 50 000 долара, за да бъдат оставени да избягат. На военна мобилизация в Украйна подлежат лица от 18 до 60-годишна възраст, като доскоро младежите от 18 до 24 години не бяха изпращани директно на фронта. Неотдавна обаче военните поискаха промяна в закона, който да им дава право да изпращат на първа линия младежите.

„Мой близък приятел е отвличан и пускан срещу подкуп цели 4 пъти от военните в Днепропетровск само от началото на годината“, признава украинката Надя Хлеб, която живее с детето си в Слънчев бряг, докато мъжът й се укрива от военните в родината си.

Макар Украйна да не съобщава официално точния брой на жертвите си, международни военни кореспонденти твърдят, че от февруари 2022 г. досега на фронта в борба срещу руския окупатор са загинали близо 1 милион украинци. Загубите на Русия са още по-големи, но армията на Путин е пет пъти по-многочислена от украинската.

България също даде жертви във войната – доброволците Светослав Славков (31 г.) и Владислав Младенов (50 г.) бяха убити, докато се сражават за свободата на Украйна.

На З януари 2024 г. Светослав Славков беше убит в района на Купянск, след като през ноември 2023 г. беше зачислен в 40 Отделен стрелкови батальон „КОДАК“. Негови близки разказаха, че Светослав е трябвало да премине 3-месечно обучение, преди да бъде пуснат на първа линия, но украинското командване го е хвърлило в боя неподготвен заради ожесточени руски атаки.

На25 юни т.г. официалната страница на Мемориала на украинските доброволци съобщи, че 50-годишният български доброволец Владислав Младенов е загинал на фронта в Украйна. Младенов, родом от Дупница, е бивш сержант от 61-ва Стрямска механизирана бригада на Българската армия. Той заминава за Украйна в средата на януари 2025 г., където се присъединява към Чуждестранния легион. Точната дата на смъртта му не е известна.

През 2023 г. в Украйна намери смъртта си и Саша Андреев, работил в екип за хуманитарна помощ. Той беше ранен по време на обстрел, докато е работел за инициативата „Капачки за бъдеще“ и е осигурявал генератори за украинците.

