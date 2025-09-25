70-годишна жена целуна ръката на младеж в метрото. Защо?

В свят, в който новините често говорят за престъпления, катастрофи и агресия, една малка случка в софийското метро докосна десетки сърца и напомни, че доброто съществува.

На метростанция „Сердика“ 70-годишна жена изпуснала банковата си карта, устремена към вратата на приближаващото влакче. Младеж – не повече от 20-годишен – се навел, вдигнал картата и побързал да я настигне. Докоснал внимателно ръката ѝ, за да ѝ я върне.

В първия момент жената се стреснала, стиснала дамската си чанта, но после видяла какво държи в ръката си – нейната карта. Усмивката ѝ била по-широка от всяко облекчение. „Благодаря!“, прошепнала тя и, трогната до сълзи, се навела и целунала ръката на момчето.

Младежът се смутил, но в този момент хората наоколо се усмихнали. Атмосферата на перона се променила – лицата станали по-ведри, като че ли всеки е получил своята малка доза надежда.

„Добър да е денят ви и добри хора да срещате!“, написа във Facebook очевидката Ina Mihaylova Vasileva, споделяйки историята.

Тази случка е малка, но с огромна символика – че младите хора могат да бъдат носители на доброто и че един прост жест на човечност може да промени целия ден на непознати. Време е да обръщаме внимание и на тези истории – те ни правят по-добри, по-спокойни и по-уверени, че не всичко е загубено.

