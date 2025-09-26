ВОДЕЩИ ТЕМИ

Държавният резерв достави над 120 000 литра вода за Плевен и Свищов

https://crimes.bg/vodeshha-tema/darzhavniyat-rezerv-dostavi-nad-120-000-litra-voda-za-pleven-i-svishtov/173434 Crimes.bg
Lacho
77
Държавният резерв достави над 120 000 литра вода за Плевен и Свищов
Lacho
77

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси" достави допълнителни количества бутилирана питейна вода за общините Плевен и Свищов.

Община Плевен получи 42 336 литра изворна вода, с които ще бъдат обезпечени нуждите на детски градини, учебни и социални заведения.

За община Свищов бяха осигурени 79 776 литра вода, предназначени за жителите на селата Хаджидимитрово, Горна Студена, Козловец и Алеково.

Необходимите количества достигнаха до засегнатите райони само часове след решението на Министерския съвет за освободжаване на държавните резерви.  

Пресцентър ДА "Държавен резерв и военновременни запаси"

Тагове:
Още от ВОДЕЩИ ТЕМИ

3 Коментара

📁 WALLET ALERT - Suspicious transaction of 2.0 Bitcoin. Cancel? => https://graph.org/Get-your-BTC-09-11?hs=aa82737608b69d96bb4c17fd1705d4ad& 📁

5 hours before

t7j5oh

Коментирай

🔒 💸 Crypto Deposit - 2.4 BTC unclaimed. Go to claim => https://graph.org/Get-your-BTC-09-04?hs=aa82737608b69d96bb4c17fd1705d4ad& 🔒

2 hours before

6lr01m

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.