Премиерът и ДАНС се срещнаха с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността https://crimes.bg/vodeshha-tema/premierat-i-dans-se-sreshtnaha-s-pomoshtnik-generalniya-sekretar-na-nato-po-razuznavaneto-i-sigurnostta/200329 Crimes.bg

Основен акцент в разговора е била средата за сигурност в региона

Министър-председателят Румен Радев се срещна с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей, съобщиха от правителствената пресслужба.

Основен акцент в разговора е била средата за сигурност в региона. Обсъдени са и актуални въпроси от дневния ред на НАТО.

В срещата са участвали и ръководителите на двете български служби за сигурност - председателят на Държавна агенция „Национална сигурност" Пламен Тончев и председателят на Държавна агенция „Разузнаване" Антоан Гечев.



Източник: Министерски съвет