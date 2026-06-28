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Прекратиха дело за убийство срещу министерски син, наследил 30 милиона

Лихварят Петър, наследник на банкера Стоян Александров, е напът да се измъкне за бруталната екзекуция на бизнесмена Кирил Русев

https://crimes.bg/vodeshha-tema/prekratiha-delo-za-ubiystvo-sreshtu-ministerski-sin-nasledil-30-miliona-3/195569 Crimes.bg
Iva Ivanova
77
Прекратиха дело за убийство срещу министерски син, наследил 30 милиона
Iva Ivanova
77

Лихварят Петър, наследник на банкера Стоян Александров, е напът да се измъкне за бруталната екзекуция на бизнесмена Кирил Русев

 

Синът на покойния банкер Стоян Александров, Петър, и съучастникът му Александър Кинов са напът да избегнат правосъдието за бруталното убийство на бизнесмена Кирил Русев. Софийският градски съд е прекратил съдебното производство и е върнал делото на прокуратурата заради процесуални пропуски и съмнения за предубеденост. Това решение е шокирало обществото, а опечалените близки на жертвата са останали потресени от абсурдните мотиви, с които е спряно преследването.

Двамата са били обвинени в отвличането, изтезаването и убийството на Кирил Русев през януари 2024 г. Според разследващите мотивът е бил финансов спор и мъст, тъй като Русев е бил ключов свидетел срещу покойния Стоян Александров. Жертвата е била заманена в имот, където е била подложена на жестоки мъчения и простреляна. Тялото е било транспортирано до морга с фалшиви документи, представящи го за починал от коронавирус с цел кремация. Планът е бил осуетен, след като майката на Русев е подала сигнал, и извършителите са били арестувани при завръщането си.

Въпреки тежките обвинения, съдът е наложил единствено забрана за напускане на страната, което е породило силно обществено недоволство. Семейството на убития е определило решението като позор за съдебната система, опасявайки се, че делото е било протакано до пълното изчезване на уликите. Близките са настоявали за доживотни присъди, но съдът е отклонил исковете за кръвнина, което е предизвикало огромен гняв срещу институциите, отказали да потърсят справедливия възмезден отговор за извършеното зверство в София.

Източник: Уикенд

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