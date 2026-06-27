ПОТРЕСАВАЩО РАЗКРИТИЕ! ЮЗДП РАЗДАВАЛО МИЛИОНИ ПРИ 1% ЛИХВА, ДОКАТО ПЛАЩАЛО КРЕДИТИ КЪМ БАНКИ: СХЕМАТА, КОЯТО ОДИТЪТ РАЗКРИ!ЛИЗИНГ ЗА 70 АВТОМОБИЛА, 16 ОТ ТЯХ ПОДАРЕНИ НА ДРУГО ВЕДОМСТВО (абсурдът на годината) ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЪНЕ В МИЛИОННИ ДЪЛГОВЕ, ДОКАТО РЪКОВОДСТВОТО МУ ВЗИМА ЗАПЛАТИ ЗА 22 МИЛИОНА ЗА ПОЛОВИН ГОДИНА: КАК ЮЗДП СТИГНА ДО РЪБА НА ФИНАНСОВИЯ КОЛАПС https://crimes.bg/vodeshha-tema/potresavashto-razkritie-yuzdp-razdavalo-milioni-pri-1-lihva-dokato-plashtalo-krediti-kam-banki-shemata-koyato-oditat-razkrilizing-za-70-avtomobila-16-ot-tyah-podareni-na-drugo-vedomstvo-ab-3/195493 Crimes.bg

Вчера новоназначеният директор на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) инж. Благой Милев уволни 19 ръководни служители и хвърли тежки обвинения срещу предишното ръководство, заявявайки буквално, че в предприятието са извършвани разхищения в огромни мащаби. Бившият директор инж. Валентин Чамбов излезе пред Топ Преса и оспори думите му. Именно затова Топ Преса реши да извади фактите на светло — без политически пристрастия, без институционален страх, само с документи.

На 31 юли 2025 година Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) приключва своята планова проверка на ЮЗДП и изготвя Доклад №4-5-20-[2] — документ, който днес се чете не като рутинна бюрократична справка, а като присъда над цяло едно управление. Проверката е назначена със Заповед №ФК-10-786 от 14 юли 2025 година от Директора на АДФИ и обхваща периода от 31 декември 2021 година до 30 юни 2025 година. Заключението е изпратено на ръководството на ЮЗДП на 1 август 2025 година чрез Системата за електронен обмен на съобщения. В него няма политически епитети, няма журналистически интерпретации. Има черно на бяло цифри — и тези цифри са потресаващи.

Да започнем оттам, където всеки счетоводител поглежда първо: финансовият резултат. За първите шест месеца на 2025 година — именно периода, в който предприятието се ръководи от инж. Валентин Чамбов — ЮЗДП отчита загуба в размер на 3 417 935 лева. Това не е прогноза, не е счетоводна условност, не е временно затруднение. Това е реален, осчетоводен и потвърден от АДФИ отрицателен финансов резултат. През предходните четири години предприятието винаги е приключвало на печалба — макар и минимална: 213 хиляди лева през 2021-ва, 1,08 милиона през 2022-ра, 335 хиляди през 2023-та, 107 хиляди през 2024-та. Малки печалби, но все пак печалби. През 2025-та обаче нещо се пречупва. Приходите за шестте месеца са едва 33,3 милиона лева, а разходите — 36,7 милиона. Разликата от 3,4 милиона не е счетоводна грешка. Тя е дупка в бюджета на държавно предприятие, което стопанисва близо 600 хиляди хектара горски територии в Югозападна България.

Но загубата е само върхът на айсберга. Истинският ужас се крие в показателите за ликвидност — тоест в способността на предприятието да плаща сметките си. Към 30 юни 2025 година коефициентът на обща ликвидност на ЮЗДП е 0,5821. За неспециалистите: това означава, че за всеки лев задължения, които предприятието трябва да плати в рамките на следващите 12 месеца, то разполага само с 58 стотинки. Нормата е минимум 1,00 — тоест поне лев срещу лев. Всичко под 1,00 означава, че предприятието обективно не може да обслужва задълженията си. А 0,58 е не просто под нормата — това е финансова катастрофа. Нетният оборотен капитал на ЮЗДП към същата дата е минус 15 031 000 лева. Това е разликата между всички текущи активи (20 938 000 лева) и всички краткосрочни пасиви (35 969 000 лева). Едно предприятие с отрицателен оборотен капитал от 15 милиона на практика функционира, защото някой продължава да му дава пари на кредит или да търпи неплащания.

И тук идва най-скандалният детайл, който самият доклад на АДФИ изписва недвусмислено: „Анализът на показателите за ликвидност показва, че дружеството не е в състояние да погасява задълженията си и да покрие реалните вземания.“ Това не е журналистически коментар. Това е официална констатация на държавния контролен орган.

Показателите за обръщаемост и събираемост на вземанията също се влошават драстично. Периодът на събиране на вземанията от клиенти през 2025 година нараства до 69 дни — спрямо 37 дни през 2021 година. Което означава, че парите от продажби влизат в предприятието почти два пъти по-бавно, отколкото преди четири години. В същото време периодът на плащане към доставчиците остава около 170-180 дни — тоест ЮЗДП бави плащанията си половин година, защото просто няма пари.

И докато предприятието потъва, разходите за персонал растат като че ли нищо не се случва. През първите шест месеца на 2025 година ЮЗДП е изплатило 22 382 900 лева за заплати, осигуровки и други възнаграждения на персонала. Това представлява близо 79 процента от нетните приходи от продажби за същия период, които възлизат на 28 281 327 лева. Казано направо: от всеки лев, който предприятието изкарва от продажба на дървесина и други дейности, 79 стотинки отиват за заплати. Едва 21 стотинки остават за всичко останало — горива, ремонти, материали, лихви по кредити, данъци, лизингови вноски.

По-фрапиращо от абсолютната сума е нейната динамика. През 2021 година разходите за персонал са били 33,4 милиона лева за цялата година при 2025 служители. През 2023 година достигат 51,1 милиона лева при намалял състав от 1836 души. Средната брутна годишна заплата на един служител скача от 26 435 лева през 2021 година на над 42 500 лева през 2024-та — ръст от 61 процента за три години. Няма нито един икономически показател на ЮЗДП, който да е нараснал с 61 процента за същия период. Приходите от продажби на дървесина например са нараснали с около 24 процента от 2021 до 2023-та, след което рязко се сриват с 18 процента през 2024-та и продължават да падат през 2025-та. Заплатите обаче остават високи.

Ключов момент: на 16 април 2025 година Министерството на земеделието и храните, което упражнява правата на държавата върху ЮЗДП, изпраща писмо с рег. №70-1818 до ръководството на предприятието. В него изрично се констатира „свиване на пазара на дървесина“ и се препоръчва „оптимизиране на разходите, като мярка за стабилизиране на финансовото състояние, включително съкращаване на числеността на служителите“. Това писмо е цитирано в доклада на АДФИ. То не е препоръка от външен консултант — то е указание от принципала. Към 30 юни 2025 година — два месеца и половина след получаването му — средносписъчният състав на ЮЗДП е 1452 души, а разходите за персонал продължават да текат със същите темпове. Нито един служител не е съкратен. Нито една заплата не е намалена.

Когато бившият директор инж. Валентин Чамбов оспорва обвиненията на наследника си инж. Благой Милев, би следвало да обясни на обществото как точно смята да оправдае бездействието си след категоричното предписание на министерството от април 2025 година. Защото едно е да наследиш проблеми — съвсем друго е да получиш писмена инструкция от собствения си принципал и да не направиш нищо.

Следващият скандален факт, който докладът на АДФИ разкрива, е свързан с вземанията на предприятието. Към 30 юни 2025 година общата сума на вземанията възлиза на 4 267 591 лева. Това са пари, които ЮЗДП трябва да получи от клиенти, доставчици, контрагенти и физически лица. Част от тях са напълно нормални текущи вземания. Но в тях се крият и истински управленски абсурди — суми, които стоят несъбрани от десетилетия, и никой не прави нищо по въпроса. Вземането от ТРС Сервиз ЕСАРА в размер на 26 545 лева е от 2005 година — преди 20 години. Вземането от ПТС Ихтиман в размер на 32 496 лева е от 2010 година — преди 15 години. Вземането от Корпоративна търговска банка — фалиралата банка на Цветан Василев — е в размер на 412 633 лева и на практика е несъбираемо, но стои в баланса. Вземане от бивш служител на ПТС Стърмен за 118 312 лева — заведено е дело в съда, но към 30 юни 2025 година сумата не е възстановена. Има и присъдени, но неиздействани вземания в размер на 507 196 лева. Същевременно предприятието е изчислило и зачислило обезценка на вземанията си — тоест официално е признало, че част от тези пари вероятно никога няма да бъдат събрани — в размер на 175 416 лева.

Въпросът, който бившият директор трябва да си зададе — и да отговори пред обществото — е: защо при толкова много несъбрани вземания, при толкова стари дългове, при ликвидност под 0,6 и отрицателен оборотен капитал от 15 милиона, никой не е инициирал агресивно събиране на тези суми? Защо вземания от 2005 и 2010 година все още фигурират в баланса като „активи“, а всъщност са мъртви пари? И защо директорът, който е трябвало да управлява тези вземания, не е направил нищо?

Но има и още. Задълженията на ЮЗДП към 30 юни 2025 година са 35 969 450 лева. От тях 15 886 570 лева са задължения към финансови предприятия, като 15 036 570 лева са класифицирани като „други заеми“. Тук се включва и прословутият лизинг на 70 автомобила, сключен с „ОВВ Интерлийз“ ЕАД по Договор №ПО-03-20 от 23 март 2023 година. Според данните от доклада, 16 от тези автомобили са предоставени на друго държавно ведомство в изпълнение на Заповед №РД49-313 от 3 септември 2024 година на министъра, но лизинговите вноски продължават да се изплащат от бюджета на ЮЗДП. Предприятието плаща коли, които не ползва — и това се случва именно през периода, в който то трупа загуба от 3,4 милиона лева и не може да покрие краткосрочните си задължения.

Към същата дата предприятието обслужва и банков кредит от „Търговска банка“ АД, получен по Договор №ПО-01-73 от 8 юли 2021 година, с непогасен остатък от 850 000 лева. Само за първите шест месеца на 2025 година разходите за лихви по този и други кредити възлизат на 174 826 лева. Държавно предприятие, което само̀то е в предфалитно състояние, плаща лихви на банки, вместо да ги реинвестира в дейността си. Това е парадокс, който има пряка причина: лошо управление на паричните потоци.

Паричните средства на ЮЗДП са се стопили от 27 364 261 лева през 2022 година до 12 008 650 лева към 30 юни 2025 година. Това е спад от 56 процента за две години и половина. Предприятието не просто трупа загуби — то буквално изтича от пари. При тази скорост на изчерпване на паричния ресурс, ако нищо не се промени, до края на 2025 година ЮЗДП ще бъде в състояние на фактическа неплатежоспособност.

Всички тези цифри не са извадени от контекста. Те са черно на бяло в официалния доклад на АДФИ — документ, който е изпратен на ръководството на ЮЗДП на 1 август 2025 година и чиито констатации, според самия доклад, „остават непроменени“. Това означава, че ръководството на предприятието — и лично инж. Валентин Чамбов като директор — не е успяло да оспори нито една от тях, не е представило контрааргументи, не е доказало, че проверката е била неточна или пристрастна.

Заключението, което самата АДФИ формулира в края на доклада, е равносилно на финансова диагноза за терминално състояние: „При запазване на такава тенденция, финансовото състояние на дружеството може да се влоши значително и да породи висока задлъжнялост в следващия отчетен период.“ Бившият директор инж. Валентин Чамбов може да оспорва думите на наследника си колкото си иска. Може да дава интервюта и да твърди, че обвиненията в разхищения са неоснователни. Но срещу него стои не личното мнение на инж. Благой Милев, а официален документ на държавен контролен орган — Доклад №4-5-20-[2] на Агенцията за държавна финансова инспекция, подписан от двама държавни финансови инспектори на 31 юли 2025 година. Този доклад установява: загуба от 3,4 милиона лева за шест месеца; ликвидност 0,58 при норма минимум 1,0; отрицателен оборотен капитал от 15 милиона лева; 79 процента от приходите отиват за заплати; вземания от 20 години стоят несъбрани; паричният ресурс се е стопил наполовина за две години и половина; принципалът е препоръчал съкращения, които не са изпълнени.

Това не е политика. Това не е „черен пиар“. Това са цифри от държавен одит.

Топ Преса призовава Прокуратурата на Република България незабавно да се самосезира по данните от доклада на АДФИ и да провери дали в действията или бездействията на ръководството на ЮЗДП за периода 2023-2025 година не се съдържат признаци на престъплението „безстопанственост“ по смисъла на член 219 от Наказателния кодекс. Защото да управляваш държавно предприятие с половин милион хектара гори, да получаваш предупреждение от министерството, че пазарът се свива и трябва да съкратиш разходи — и въпреки това да не направиш нищо, докато предприятието потъва с 3,4 милиона лева загуба и ликвидност 0,58 — това не е просто лош мениджмънт. Това е безстопанственост в особено големи размери.

Обществото заслужава отговор. Не пред медиите — пред съда.

Материалът е базиран изключително на оригиналния Доклад за държавна финансова инспекция №4-5-20-[2] от 31.07.2025 г. на АДФИ, както и на публични изявления на ръководството на ЮЗДП.

По Доклад на АДФИ №4-5-20-[2] (31.07.2025) • Период: 31.12.2021 – 30.06.2025

Ключови показатели

към 30.06.2025 (първо полугодие)

Финансов резултат (H1 2025)

-3 417 935 лв.

Разходите изпреварват приходите

Обща ликвидност

0,5821

Под 1,0: текущите активи не покриват задълженията

Разходи за персонал (H1 2025)

22 382 900 лв.

Много висок дял спрямо приходите

Парични средства

12 008 650 лв.

Спад спрямо 2022 г. (27,36 млн.)

Индикатор Стойност Какво означава Общо приходи (H1 2025) 33 356 525 лв. Съществен обем, но недостатъчен спрямо разходите. Общо разходи (H1 2025) 36 774 460 лв. Над приходите → загуба. Нетен оборотен капитал -15 031 000 лв. Дефицит в оборотните средства: текущите пасиви надвишават текущите активи. Краткосрочни пасиви 35 969 450 лв. Натиск върху плащанията в рамките на 12 месеца. Задължения към финансови предприятия 15 886 570 лв. Съществена зависимост от финансиране/лизинги/заеми. Вземания (общо) 4 267 591 лв. Наличие на вземания, част от които са трудно събираеми/стари.

Фрапиращият извод от проверката:

АДФИ констатира, че при тези показатели предприятието не е в състояние да погасява задълженията си и да покрие реалните вземания, а при запазване на тенденцията има риск от висока задлъжнялост в следващ отчетен период.

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Източник: Доклад на АДФИ №4-5-20-[2], 31.07.2025 (проверяван период: 31.12.2021–30.06.2025).

АНАТОМИЯ НА ФИНАНСОВИЯ СРИВ: КАКВО ВСЪЩНОСТ ОЗНАЧАВАТ ЦИФРИТЕ, КОИТО ПОТОПИХА ЮЗДП

Обясняваме на прост език защо държавното горско предприятие е на ръба на неплатежоспособността — и защо това засяга всеки български данъкоплатец

Когато четем новини за държавни предприятия, обикновено пропускаме цифрите. Милиони, проценти, коефициенти — това са думи, които звучат скучно и далечно. Но понякога именно в тези цифри се крие истинската драма. И случаят с Югозападното държавно предприятие, чието финансово състояние току-що бе разкрито от официален доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция, е точно такъв. Зад сухите редове на доклад №4-5-20-[2] от 31 юли 2025 година стои история за това как едно предприятие, стопанисващо близо 600 хиляди хектара гори — територия, по-голяма от тази на цяла Черна гора — е стигнало до състояние, в което не може да си плаща сметките.

Нека започнем оттам, докъдето стига всеки домакински бюджет. Влизат пари, излизат пари. Ако в края на месеца сте похарчили повече, отколкото сте изкарали, вие сте на загуба. ЮЗДП през първата половина на 2025 година е изкарало 33,3 милиона лева, а е похарчило 36,7 милиона. Разликата е 3,4 милиона лева загуба. Това е все едно всеки месец да харчите с над половин милион повече, отколкото печелите. В продължение на шест месеца. Предишните четири години предприятието винаги е било на печалба — малка, символична дори, но все пак печалба. През 2025-та обаче стената е ударена.

Защо това се е случило? Основният приход на предприятието идва от продажба на дървесина. През 2023 година от тази дейност са влезли 81,9 милиона лева. През 2024-та — вече само 66,8 милиона. А за първите шест месеца на 2025-та — едва 27,5 милиона. Пазарът на дървесина се свива. Това е обективен факт, който не зависи от директора на предприятието. Но начинът, по който ръководството реагира на този факт, вече е въпрос на управленска компетентност.

Когато приходите ви падат, вие имате две възможности: или увеличавате приходите от други източници, или съкращавате разходите. Ръководството на ЮЗДП не е направило нито едното, нито другото. Разходите за персонал — заплати, осигуровки, допълнителни възнаграждения — за първата половина на 2025 година са 22,4 милиона лева. Това са почти 79 процента от всички приходи от продажби. Казано на езика на домашния бюджет: от всеки 100 лева, които влизат в семейството, 79 отиват за заплати. Остават 21 лева за храна, ток, вода, ремонт на покрива, бензин за колата и вноски по кредита. Невъзможно е да се живее така. Невъзможно е и едно предприятие да функционира така.

Още по-фрапиращо е, че самото Министерство на земеделието — което е принципал на ЮЗДП, тоест неговият собственик от името на държавата — е изпратило писмо на 16 април 2025 година, в което изрично предупреждава за свиването на пазара и препоръчва „оптимизиране на разходите, включително съкращаване на числеността на служителите“. Това писмо не е препоръка от консултантска фирма. Това е заповеден тон от собственика. Два месеца и половина по-късно — към 30 юни 2025-та — нито един служител не е съкратен, нито една заплата не е намалена. Предприятието продължава да харчи за персонал същите суми, докато приходите се топят.

И тук стигаме до понятието „ликвидност“ — дума, която звучи технически, но означава нещо много просто: можете ли да си плащате сметките навреме. Ако имате 1000 лева в джоба, а трябва да платите 2000 лева до края на месеца, вашата ликвидност е 0,5 — имате само половината от нужните пари. Нормалното състояние на всяко предприятие е ликвидност поне 1,0 — тоест да има поне лев срещу всеки лев задължения.

Ликвидността на ЮЗДП към 30 юни 2025 година е 0,58. Това означава, че за всеки лев, който предприятието дължи и трябва да плати в рамките на следващите 12 месеца, то разполага само с 58 стотинки. Самата Агенция за държавна финансова инспекция го казва черно на бяло: „Дружеството не е в състояние да погасява задълженията си.“ Това не е журналистическо преувеличение. Това е официална констатация на държавния контролен орган.

По-лошото е, че тази ликвидност не се е сринала изведнъж. Тя пада постепенно, година след година. През 2021-ва е била 0,73. През 2022-ра — 0,79. През 2023-та — 0,65. През 2024-та — 0,64. И през 2025-та достига дъното от 0,58. Това е петгодишна тенденция на влошаване, през която никой не е взел адекватни мерки.

В предприятието има и друг феномен, който всеки българин би разпознал от битовия си опит: дължат ви пари, но вие не можете да ги съберете. Към 30 юни 2025 година ЮЗДП има вземания за 4,2 милиона лева — пари, които други фирми и лица му дължат. Част от тези дългове са от 2005 година. Буквално — преди 20 години. Други са от 2010-та. Има 412 хиляди лева вземане от Корпоративна търговска банка — банка, която фалира през 2014-та и чиито пари на практика са безвъзвратно загубени. Има присъдени от съда вземания за над половин милион лева, които просто не са издействани — тоест съдът е казал „тези пари са ваши“, но никой от предприятието не е направил необходимото, за да ги получи реално. Това е все едно да имате изпълнителен лист срещу ваш длъжник и просто да го оставите да пожълтее в чекмеджето.

В същото време предприятието плаща лихви по банкови кредити. Непогасеният остатък по кредит от „Търговска банка“ АД е 850 хиляди лева, а само за първата половина на 2025-та разходите за лихви са 174 хиляди лева. Има и задължения по финансов лизинг за 70 автомобила — договор с „ОВВ Интерлийз“ ЕАД от март 2023 година, като общите задължения към финансови предприятия надхвърлят 15,8 милиона лева. Шестнайсет от тези автомобили дори не се ползват от ЮЗДП — предоставени са на друго ведомство с решение на министъра от септември 2024 година, но лизинговите вноски продължават да ги плаща ЮЗДП.

И така, каква е картината? Предприятие, което продава все по-малко дървесина, но продължава да плаща все същите високи заплати. Предприятие, което не може да събере парите, които му дължат от 20 години, но в същото време плаща лихви на банки. Предприятие, чиито парични наличности са се стопили от 27 милиона лева през 2022-ра до 12 милиона през 2025-та — спад от 56 процента за две години и половина. Предприятие, на което собственикът му — държавата — казва „съкратете разходите“, а то не прави нищо.

Когато един домашен бюджет изпадне в подобно състояние, обикновено следват тежки решения: спиране на ненужни харчове, продажба на имот, търсене на втора работа. Когато едно предприятие изпадне в такова състояние, обикновено следва оздравителен план, смяна на ръководството, преструктуриране. Когато става дума за държавно предприятие, което стопанисва горите на Югозападна България, въпросът не е само финансов. Той е въпрос на национална сигурност — защото горите са стратегически ресурс, който не подлежи на фалит и ликвидация като обикновена частна фирма.

Затова и обществото има право да знае не само колко е загубата, а кой я е допуснал и защо не е реагирал навреме. Докладът на АДФИ е там — публичен, черно на бяло, с дата 31 юли 2025 година. Той не е политически коментар. Той е счетоводен и контролен документ, който показва, че нещо в управлението на ЮЗДП през последните години се е объркало дълбоко и системно. И колкото по-бързо институциите — от Министерството на земеделието до Прокуратурата — си свършат работата, толкова по-малък ще бъде рискът едно от най-големите държавни предприятия в България да се превърне в следващия случай на фалирало държавно дружество, което данъкоплатецът ще трябва да спасява с още пари от бюджета.

Анализът е базиран на официалния Доклад за държавна финансова инспекция №4-5-20-[2] от 31.07.2025 г. на АДФИ. Всички посочени цифри са автентични и проверени срещу оригиналния документ.

Източник: toppresa.com