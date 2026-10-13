Полк. Иван Миланов: Защитата трябва да обхваща не само корабите и критичната инфраструктура, но и екипажите, гражданите и населението във вътрешността на страната https://crimes.bg/vodeshha-tema/polk-ivan-milanov-zashtitata-tryabva-da-obhvashta-ne-samo-korabite-i-kritichnata-infrastruktura-no-i-ekipazhite-grazhdanite-i-naselenieto-vav-vatreshnostta-na-stranata/203433 Crimes.bg

Защитата трябва да обхваща не само корабите и критичната инфраструктура, но и екипажите, гражданите и населението във вътрешността на страната, заяви полк. Иван Миланов от Международната асоциация за борба с дроновете в коментар за атаката с дронове по кораби в Черно море. По думите му ключови са ранното откриване на заплахата, координацията и готовността за реакция.

Той повдигна въпросът върху необходимостта от цялостна система за защита, вместо върху конкретното разстояние, на което е станал инцидентът.

Три основни компоненти. Първо - на 2 или 3 мили плюс или минус не дават никакво значение. Тук е необходима цялостна система. Няма ефективна защита без цялостна система. Наблюдение, откриване, идентификация, оценка на заплахата, решение за въздействие и въздействие. Ние тук виждаме отново как правителството реагира след инцидента. Извинявам се много, но сигналът е подаден от някакъв дежурен по морски трафик, който е цивилна организация и е подаден след това. Факт е, че единна система въобще не можем да говорим за решения.

По думите му времето за реакция е решаващо, а отговорността за готовността и координацията трябва да бъде изяснена.

13 мили се минава за 10-15 секунди и може да бъде поразен всеки обект, ако той не е бил открит своевременно. Вместо предварително изградена готовност , виждаме необходимост от реакция след поредното нападение. Трябва да се търси отговорност за готовността, координацията и изпълнението на тези решения.

Друг важен въпрос според експерта е доколко защитата обхваща хората, а не само обектите, които могат да бъдат атакувани.

Защитата на хората следва да е водеща. Не само кораби, критична инфраструктура, а екипажи, граждани, населението, включително вътре в страната. Защитени ли са, подготвени ли са, системата работи ли. Това са въпросите.

Миланов предупреди, че публичният разговор не трябва да се ограничава до предположения за произхода на дроновете, а да се съсредоточи върху готовността на страната да реагира.