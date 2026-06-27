Полицайката ятак на пътния убиец Семерджиев вече е в сливенския затвор Симона Радева ще лежи поне 2 години в пандиза, остави невръстно дете на грижите на майка си https://crimes.bg/vodeshha-tema/policaykata-yatak-na-patniya-ubiec-semerdzhiev-veche-e-v-slivenskiya-zatvor-3/195530 Crimes.bg

Бившата полицайка от Първо РПУ в София Симона Радева вече излежава присъдата си в Женския затвор в град Сливен. На деветнадесети юни служители на Съдебна охрана са я отвели с белезници от дома й. Съдиите Александра Йорданова, Стоян Михов и Рафаела Матева я осъдиха на три години и шест месеца затвор за това, че съзнателно е помогнала на пътния убиец Георги Семерджиев да се укрие след тежката катастрофа през 2022 година. Магистратите намалиха първоначалното наказание от пет години, тъй като Радева има чисто съдебно досие и е майка на тригодишно дете.

Държавното обвинение настояваше за условна присъда от две години, но съдът категорично отхвърли това искане. Разследването доказа, че осъдената лично е занесла стълба на Георги Семерджиев, за да влезе през терасата в дома си в квартал Лозенец, тъй като е избягал от местопрестъплението без ключове. Разположеният на мястото на сблъсъка военен прокурор Адалберт Кръстев е открил личните документи на джигита в смачкания джип, което е осуетило плановете на Симона Радева и нейния официален приятел Мирослав Якимов да покрият ключовите улики.

Според разследващите Радева е била любовница на извършителя и е въртяла неговата автомивка в хотел Маринела, която е служела за нелегално депо за наркотици. В нощта на инцидента подсъдимата е командировала по спешност на терен гаджето си Мирослав Якимов, който е служител в Четвърто РПУ. Самият Георги Семерджиев, който преди години е бил защитен свидетел срещу Йосиф Йосифов, вече изтърпява двадесетгодишна присъда в затвора в Бобов дол.

Източник: Уикенд